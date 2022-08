Jeugdhuis pakt na drie jaar met driedaagse JOC’N’ROLL uit: “Er is van alles te beleven”

Na een onderbreking van drie jaar staan de jongeren van jeugdhuis JOC Dadizele te popelen om opnieuw hun JOC’N’ROLL te organiseren. Drie dagen lang is er van alles te doen in de omgeving van het Dadizeelse jeugdhuis. “Voor ons is dit het belangrijkste evenement van het jaar.”

Wie het Dadizeelse jeugdhuis kent, kent ongetwijfeld JOC’N’ROLL. Het is inmiddels een traditie geworden dat het jeugdhuis de halfoogstfeesten in Dadizele mee kleurt. “De voorbije twee jaar was dat door de coronacrisis spijtig genoeg moeilijker, maar nu zijn we er helemaal klaar om er een leuk feestweekend van te maken”, aldus Anton Sioen, bestuurslid binnen het jeugdhuis.

De kern van het JOC wist een gevarieerd programma samen te stellen. “Een mix van terugkerende activiteiten en nieuwe evenementen”, aldus Anton. De festiviteiten worden op zaterdag 13 augustus geopend omstreeks 18 u. ‘s Avonds wordt er nabij het lokaal van het jeugdhuis een bierpongtoernooi georganiseerd. Deelnameprijs bedraagt 35 euro. “We hopen zoveel mogelijk verklede duo’s te mogen begroeten. Wie het leukst verkleed is als duo wint een prijs.” Op zondagmiddag staan de kinderen centraal. Dan organiseert het jeugdhuis een kinderfuif. ‘s Avonds komen verschillende getalenteerde bands naar het jeugdhuis voor een optreden.

Voor ons is dit echt wel het belangrijkste evenement van het jaar

Nieuw: De Bunker

15 augustus is traditioneel de hoogdag van de gemeente Dadizele. Ook in en rond het jeugdhuis is er dan alles te doen. “We voorzien overdag een sfeerterras. ‘s Avonds is er ons alomgekend feestje. Dat is echt de apotheose van onze driedaagse.”

Het jeugdhuis wist verschillende deejays te strikken voor een set. Nieuw dit jaar is de ‘bunker’, een tweede stage waar men ook kan feesten. “Voor ons is JOC’N’ Roll de belangrijkste activiteit van het jaar. We merken dat het jeugdhuis de coronacrisis goed heeft overleefd. Het ledenaantal is stabiel gebleven en jaar na jaar vinden ook nieuwe jongeren de weg naar het jeugdhuis. We hopen om op dat elan verder te kunnen gaan.”

Meer informatie omtrent JOC’N’Roll is te vinden via de Facebookpagina van het jeugdhuis