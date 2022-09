Jean-Pierre Geelhand de Merxem gidst je zondag door kasteel De Warande: “Ik wist snel de chocolade liggen”

Wie zondag, op Open Monumentendag, het kasteel De Warande bezoekt, krijgt Jean-Pierre Geelhand de Merxem als geknipte gids: “Als kind ging ik vaak langs bij mijn grootoom en groottante. Ik had een speciaal plaatsje in hun hart – ze waren kinderloos gebleven. Ik wist hier vlug de chocolade in de proviandkast liggen.”

Jean-Pierre Geelhand de Merxem groeide op aan het kasteeldomein Au Chalet in de Reningelststraat, en ging vaak langs bij zijn grootoom Jacques Bruneel de la Warande, die in 1925 een kasteel in neorenaissancestijl liet bouwen, ter vervanging van het tijdens de Groote Oorlog vernielde exemplaar. De grootoom verbleef er tot aan zijn overlijden, in 1964, met zijn vrouw Marie-Antoinette (Netty) de Montalembert d’Essé.

In de inkom hangt sinds kort een schilderij van de hand van de kasteelvrouw van weleer. “Het werd geschonken door raadslid Ivo Fonteyne, die het vond bij het opruimen van de inboedel van een gestorven familielid. Het werk kreeg een plaats in de gang die naar de ovalen kamer leidt. Dat zou haar schildersatelier geweest zijn. Ze schilderde naast religieuze onderwerpen vooral vogels – zoals zij die in haar gedachten voorbij zag vliegen.”

In het kasteel zijn er nu de kantoorruimtes van de ambtenaren. Daar werkten vroeger de personeelsleden. In een van die ruimtes sliep Jean-Pierre Geelhand wel eens: “Die kamer is nu het kantoor van de burgemeester.”

Het kasteel werd na de dood van de kasteelheer verkocht en kreeg een nieuwe bestemming. “‘Het recreatieoord van de Westhoek’, ingericht door de Christelijke Mutualiteiten. Er stonden chalets op het domein en er was een hotel-restaurant in het kasteel. De vader van Stef Dehollander, die naam en faam gekend heeft in Het Labyrint, is er lange tijd kok geweest.”

Met het ontstaan van Heuvelland in 1977 kreeg het kasteel een nieuwe functie: “Waar voorheen vanuit acht dorpen bestuurd werd, werd er vanaf 1979 vanuit het kasteel bestuurd. De gemeente had De Warande in erfpacht, voor 27 jaar, en kocht het later.”

In 2018 startten de renovatiewerken. Nu is de laatste fase in zicht. “Met het plaatsen van nieuwe ramen dit najaar krijgt het oude gebouw een moderne invulling.”

Zondag gratis rondleidingen om 14.00, 14.45 en 15.30 uur.