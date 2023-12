Jason Vandekerckhove bouwt vier meter hoge ezel om 900 jaar Kuurne af te sluiten

Het is geen geheim dat Jason Vandekerckhove uit Kuurne niet terughoudend is als het gaat om het ontwerpen en bouwen van spectaculaire constructies. In het verleden heeft hij onder andere een indrukwekkend Paard van Troje bedacht, een replica van het Romeinse Colosseum gebouwd, een kasteel gecreëerd, en afgelopen augustus verraste hij zelfs met een volwaardige kerk op het KSA-kamp van KSA Leiezonen.

900 jaar Kuurne

In het kader van het 900-jarig bestaan van Kuurne bedacht Jason opnieuw een passend bouwwerk in de vorm van een vier meter hoge ezel. “Jason was ooit hoofdleider bij KSA Leiezonen,” vertelt Sebbe Benoit van KSA Leiezonen. “Ondanks dat hij nu zijn eigen bedrijf runt, kunnen we nog steeds een beroep doen op zijn diensten voor het creëren van spectaculaire bouwwerken voor onze kampen, waar we hem zeer dankbaar voor zijn.”

Een maand geleden vroeg de burgemeester van Kuurne Jason om in het kader van het 900-jarig jubileum van Kuurne een groot bouwwerk in de vorm van een ezel te maken. Jason ging onmiddellijk aan de slag en na het maken van enkele schetsen volgde al snel een eerste maquette van het bouwwerk in papier. Later werd de structuur, volledig opgebouwd uit houten driehoeken, op schaal nagebouwd om uiteindelijk tot het eindresultaat te komen dat te bewonderen was op Magisch Sente.

Subsidie

Het hout voor het bouwwerk werd door Jason ontvangen via een subsidie van de gemeente Kuurne. Daarnaast kon hij rekenen op de hulp van een team van 20 personen van KSA Leiezonen die meehielpen met het schilderen van het bouwwerk. “We zijn erg blij dat Jason deze constructie wilde maken ter gelegenheid van 900 jaar Kuurne,” vertelt burgemeester Francis Benoit.

“Het startschot voor het jubileumjaar werd gegeven op de volksreceptie die doorging op Sint-Pieter. Onder meer onze eigen Kuurnse hymne werd daar voorgesteld. Vervolgens was er feest in het centrum afgelopen zomer, en om dit feestelijke jaar af te sluiten was Sente afgelopen vrijdag aan de beurt met Magisch Sente. Het bouwwerk van Jason mocht daar natuurlijk niet ontbreken.”

De vier meter hoge ezel kon rekenen op veel belangstelling. Bovendien kon iedereen zijn wens voor 2024 aan het bouwwerk bevestigen, in de hoop dat deze wens in het nieuwe jaar uitkomt. Voor degenen die afgelopen vrijdag niet aanwezig konden zijn, is er nog een kans. De ezel verhuist namelijk binnenkort naar het marktplein van Kuurne, waar hij tot halverwege januari te bewonderen zal zijn.