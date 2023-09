Jan Mistiaen renoveert oude burgerwoning, maakt er zijn droomhuis van en zet deuren open op Open Monumentendag

Jan Mistiaen (62) heeft zichzelf een jaar gegund om van een bekende herenwoning in de Pieter Baesstraat 16 een eigentijds huis met respect voor het verleden te maken. “Dit moet ons droomhuis worden.” Tijdens Open Monumentendag op zondag 10 september kun je een kijkje gaan nemen naar de renovatiewerken die nog volop aan de gang zijn, maar die al tonen welk potentieel dit pand na al die jaren nog heeft.

De nieuwe eigenaar van de woning in de Pieter Baesstraat 16 wijst er op dat er heel wat opmerkelijke huizen staan in de straat. Die straat geeft uit pal op het College en het ontwerp daarvan was van de hand van de bekende Izegemse architect Carlos Beyaert. “Hij ontwierp ook dit huis en ook de oude brandweerkazerne.” De burgerwoning werd in 1937 gebouwd in opdracht van de (schoenen)familie Lafaut-Mestdagh. “Zij hebben er ook gewoond, ook de familie van leerkracht André Parrein woonde er enkele decennia.” Van begin jaren zestig tot halfweg de jaren negentig blijkt uit navraag.

“Twee kamers geven ook uit op het balkon aan de voorkant van de woning”

De jongste jaren werd het echter bewoond door een huurder die er weinig in investeerde. “Weet je, ik was al langer verliefd op deze woning”, zegt Jan Mistiaen. “In 2019 heb ik een eerste keer geïnformeerd bij de vorige eigenares, maar toen was het nog verhuurd. Eind vorig jaar contacteerde ze me opnieuw. Ik ben een eerste keer gaan kijken en heb toen afgehaakt. Het is immers een immens huis om te renoveren. Maar 14 dagen later stond ik terug bij haar en heb ik het uiteindelijk toch gekocht.”

Vernuftig ontwerp

Jan Mistiaen is schilder en interieurinrichter van beroep, kunstenaar in de vrije tijd en hij is niet aan zijn proefstuk toe als het om verbouwen gaat. Hij was de man achter De Loodse in de Roeselaarsestraat en ook in de Ommegangstraat bouwde hij een piepklein huis om tot een vernuftige woning die hij openstelde bij Buren bij Kunstenaars. Je kunt Jan ook kennen van Komen Eten. Hij huist nu met zijn gezin in Koolskamp. Nu is hij allicht aan zijn laatste grote project bezig.

“Ik doe de renovatie kamer per kamer, zo hou je wat overzicht en blijf ik het ook zien zitten”, zegt hij. In december 2022 startte hij, bedoeling is dat hij eind dit jaar de kerstboom kan plaatsen in zijn nieuwe huis. “De tuin zal dan niet afgewerkt zijn, maar ook daar hebben we grote plannen mee. Maar in eerste instantie hebben we de wildernis die er was ontstaan al verwijderd. Het ligt nu braak, straks komt er een vijver, terras, gazon en plaats voor een serre en een kippenren.”

Romantisch kubisme

Terug naar het huis zelf nu. Het werd gebouwd in het interbellum en staat bekend onder de stijl ‘romantisch kubisme’. “De veelkleurige gevel is geklasseerd, die moesten we behouden. En dat wilden we natuurlijk ook, het geeft uitstraling aan het huis. De gevel werd gezandstraald en vooraan kwamen nieuwe ramen met opnieuw houten rolluiken, het aanzicht van die façade zal dus dezelfde blijven met ook de garagepoort die in ere wordt hersteld en het balkon bovenaan de voorgevel.”

Porte manteau

Het gebouw is ook asymmetrisch opgetrokken. De garage ligt even hoog als de straat, om de woning zelf te betreden moet je enkele trapjes omhoog. “Er wordt in het ontwerp voortdurend gespeeld met de hoogteverschillen.”

Jan creëerde één grote woonkamer. “Vroeger was er nog een rookkamer aan de straatkant, maar dat wordt nu onze zithoek en aansluitend onze keuken met zicht op de tuin. De vroegere keuken wordt nu onze bijkeuken. Buiten hebben we al een terrasje gecreëerd waarbij we ook rekening houden met de stijlelementen van de architect.”

Jan Mistiaen werkte de benedenverdieping helemaal open zodat er meer lichtinval is. De vroegere ‘rookkamer’ wordt nu een zitruimte, daarachter een gloednieuwe keuken die uitkijkt op de tuin. De originele parketvloer wordt nog opgeschuurd en zo in originele staat gebracht. © Frank Meurisse

Ook op het gelijkvloers zijn er brandramen en een porte manteau (kapstok) die Jan zeker wil vrijwaren. Op de eerste verdieping – die eigenlijk al bijna twee etages hoog is – situeren zich de kamers. Eén slaapkamer kijkt uit op de straatkant. “Die gaf vroeger al toegang tot de badkamer, in die tijd was dat zeker vernieuwend. Die badkamer hebben we nu uitgebreid. Vanuit beide ruimtes kun je ook op het balkon.”

Er zijn ook nog een toilet, een master bedroom en een werkruimte voor Jan voorzien. “We hebben hier een stuk uit de vloer gehaald waardoor het een open ruimte is van in de woonkamer tot boven in de werkruimte. Als ik moet komen eten, kunnen ze gewoon roepen”, lacht Jan.

Op de bovenste verdieping zijn nog twee kamers. Daar zijn de werken nog volop aan de gang. Heel wat elementen blijven behouden, zoals de deuren die dus al bijna 100 jaar oud zijn en de kenmerkende deurstijlen. “Die blijken van uitzonderlijke kwaliteit, maar moeten natuurlijk nog opnieuw een laagje verf krijgen.”

Deur op een kier

In de straat is men opgelucht dat het huis eindelijk weer de status zal krijgen dat het verdient. “Het was op de duur wat verloederd, zeker de tuin. Maar geef ons nog wat tijd en dit wordt het woonhuis waar we van droomden. De deur staat hier trouwens ook altijd op een kier als ik bezig ben, er zijn al wat mensen die eens komen piepen zijn.”

De rondleidingen tijdens Open Monumentendag waarvoor inschrijving noodzakelijk is (zie kader hiernaast) worden begeleid door de stadsgidsen. “En misschien weten die nog meer te vertellen over deze woning dan ikzelf weet”, besluit Jan die zichzelf een jaartje vrijaf gaf om dit huzarenwerk te finaliseren.