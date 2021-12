Jan Digneffe, de man achter het nieuwe Live is Live in Zeebrugge: “Geen festival maar comfortbeleving”

“Noem ons geen festival, we willen de bezoekers in juni 2022 een comfortbeleving aanbieden op het Zeebrugse strand. Live is Live combineert de voordelen van een outdoor show met het comfort van een concertzaal”, zegt Jan Digneffe van FKP Scorpio. Wie is die organisator?

Jan Digneffe (43), de managing director van FKP Scorpio, groeide op in Hasselt, bleef na zijn studies in Brussel plakken, woont nu in Mechelen en heeft zijn kantoor in Antwerpen: “Maar ik ken de kuststreek en vooral Zeebrugge zeer goed. Want ik werkte als jobstudent voor Axion Beach Rock, dat in de jaren 90 op het strand van Zeebrugge meerdere keren plaatsvond. Ik zette mijn eerste professionele stappen in de muziekwereld bij Jazztronaut Entertainment en werkte ook 15 jaar voor Live Nation, dat onder meer Rock Werchter organiseert.”

FKP Scorpio

“Nadien was ik twee jaar boekingsagent in Londen, tot ik in 2020 de Belgische afdeling van FKP Scorpio mocht oprichten. We zijn een boekingskantoor voor artiesten en een concertorganisator. Live is Live wordt wel ons eerste grote outdoor evenement in België. Maar FKP Scorpio heeft al jarenlange internationale ervaring. FKP verwijst naar Folkert Koopmans Presents, de ceo van Scorpio is een Nederlander die onze groep in Duitsland opgericht heeft. Intussen zijn we al in vele Europese landen actief, waaronder Engeland, Polen, Oostenrijk en Scandinavië. Op de Belgische muziekmarkt zijn we relatief nieuw, maar we leveren artiesten aan alle Belgische concertzalen, waaronder de AB in Brussel en de Vooruit in Gent. We brengen bijvoorbeeld ook Ed Sheeran twee keer in het Koning Boudewijnstadion.”

Ik was jobstudent tijdens Axion Beach Rock in de jaren 90

Waarom een festival van 17 tot 19 juni 2022, in volle examenperiode, in Zeebrugge? Jan Digneffe: “Door mijn ervaring ten tijde van Axion Beach Rock wist ik dat het brede Zeebrugse strand zich uitstekend leent voor grote concerten. Bij het zoeken naar een geschikte locatie aan de kust hebben we niet lang moeten twijfelen. En de Brugse burgemeester Dirk De fauw heeft ons project met open armen ontvangen.”

Berekend risico

“Midden juni is een berekend risico. De meeste groepen starten hun Europese zomertournee in die maand, het was zoeken naar opportuniteiten en een geschikt weekend. Naar examens toe is die datum wellicht niet ideaal, maar studenten zijn niet ons voornaamste doelpubliek met groepen als Wilco, The National, dEUS en Duran Duran. De voorverkoop is in elk geval veelbelovend gestart.”

“Trouwens, ik aanzie Live is Live niet als een festival. We bieden drie dagen lang telkens vijf concerten. Elke dag een ander muzikaal thema. Fans van The National houden ook van Wilco en van dEUS. Het thema voor zaterdag blijft voorlopig geheim, we zijn nog aan het onderhandelen met enkele groepen. Op zondag zullen we bands serveren die passen bij Duran Duran. Het is geenszins de bedoeling dat we de bezoekers drie dagen lang op het strand laten kamperen, daarom verkopen we alleen dagtickets voor de concerten. We serveren lekkere voeding, bouwen tribunes. Maar de muziekliefhebbers kunnen het bijwonen van een concert ook combineren met een half dagje shoppen in Brugge.”

Op vrijdag 17 juni concerteren The National, dEUS, Wilco, Admiral Freebee en Trixie Whitley, op zondag 19 juni Duran Duran.