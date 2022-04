Izegemse kunstacademie Art’Iz pakt uit met expo BILD

Kunstacademie Art’Iz pakt uit met een unieke expo BILD in het voormalige borstelmuseum. “De site in de Baron de Pélichystraat naast het oude postgebouw wordt ingenomen met werk van de leerlingen van het domein Beeld. Het thema BILD verwijst naar het Duitse woord voor beeld, maar klinkt ook als het Engelse woord voor bouwen”, zegt schepen van Kunstonderwijs Kurt Himpe.

“Sommige leerlingen namen het bouwen heel letterlijk, anderen gingen aan de slag met een beeld dat ze naar hun hand zetten en er waren ook Art’Izten die een combinatie maakten van bouwen met beelden, beelden bouwen en beeldend opbouwen”, aldus coördinator Lisa Spillebeen.

“Voor de leerlingen is het een unieke gelegenheid om aan de slag te kunnen gaan in en met een gebouw. Ze kunnen zich uitleven op de muren van het gebouw en worden dan een geheel met de kunstwerken die overal in het gebouw zullen geplaatst en opgehangen worden.”

Unieke kans

“Ook de locatie sluit perfect aan bij het thema. Het gebouw bood onderdak aan een school en het borstelmuseum en zal na de expo BILD een transformatie ondergaan tot een woonproject”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “Voor de bezoeker is het ook een unieke kans om de gebouwen nog eens te verkennen.”

De expo is gratis te bezoeken tijdens het weekend van 23 en 24 april, telkens van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 uur.