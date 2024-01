Izegemnaren heffen samen het glas

De Izegemnaren kwamen zondag samen op de Grote Markt om op het nieuwe jaar te klinken tijdens de nieuwjaarsreceptie. Ook 2024 belooft voor veel mensen een jaar vol mooie momenten te worden.

Net zoals vorig jaar kwam Adriaan Dessein het nieuwe jaar inzetten samen met zijn vrienden Silke de Jaegere, Stef Neirinck en Sander Verschoot. “Als ik mag vooruitblikken op 2024, dan hoop ik snel gebruik te kunnen maken van de Centrumbrug in Izegem wanneer deze na lange tijd opnieuw opengaat. Aan de andere kant kan ik tevreden terugblikken op 2023, want ik heb genoten van de talrijke events. Het was een bewogen jaar en ik kijk opnieuw uit naar talrijke events in 2024.”

Stefanie Vanrobaeys, Gabrio Rogiers, Sam Geldof, Ruben Callens en Paulien Jonckheere spraken samen af om op het nieuwe jaar te klinken. “2023 was een jaar vol vriendschap”, vertelt Stefanie. “We hebben veel mooie herinneringen aan het afgelopen jaar. Het was ook het jaar dat Gabrio mij ten huwelijk vroeg. Sam en Ruben worden zijn getuigen. 2024 zal dan ook in het teken staan van het huwelijk. Het is nog even aftellen tot het feest, maar we hebben er nu al zin in.”

“Wat mij bijblijft van 2023 zijn de vele mooie familiemomenten. De reizen met het gezin en onze vrienden waren de absolute hoogtepunten van het jaar”, aldus Stijn Vanheste, samen op de foto met Julie Vandewatere. “Tijdens de reis met onze vrienden naar Zuid-Frankrijk werd onze jongste zoon één jaar. Dit hebben we uitbundig gevierd en het was een prachtig moment. Ik hoop in 2024 opnieuw mooie herinneringen te verzamelen. 2024 wordt vast een druk jaar. Bring it on!”

“2023 was een goed jaar voor mensen van onze leeftijd”, vertelt Carol Opsomer, samen op de foto met Maureen Raedt, An Schrijnemakers en Marc Vanlerberghe. “De mensen rondom mij stellen het goed en dat stemt me gelukkig. Op wereldvlak loopt het niet zo schitterend en we kunnen maar hopen dat iedereen zijn verstand gebruikt. Wij hebben niet te klagen waar we leven. Het familiale, het persoonlijke en menselijke in de wereld is het belangrijkste dat er is.”

“Voor mij was 2022 een jaar met meerdere sterfgevallen in mijn familie. Ik ben dan ook blij dat ik in 2023 niemand verloren ben”, vertelt Nathalie Deblauwe (rechts), samen op de foto met Marleen en Kathleen Bucket. “Daar had ik heel hard op gehoopt en er is gelukkig ook niets gebeurd. Vorig jaar heb ik mooi kunnen afsluiten met een goed einde en hopelijk kan ik in 2024 op hetzelfde elan verder, zonder zorgen. Verder heb ik voor 2024 één goed voornemen: vermageren.”

“Momenteel zit ik in het vijfde middelbaar en in 2024 zal ik dus aan mijn laatste jaar beginnen”, vertelt Nina Demeyere. Tessa Jacobs zit in het zesde middelbaar en is in 2024 aan haar laatste maanden school toe. “We maken beiden deel uit van hetzelfde koor en mochten in 2023 meedoen aan een musical in de Leest. Alice in Wonderland. Een heel mooie ervaring”, weet Tessa. Voor haar was het haar tweede musical. Voor Nina was het de eerste keer dat ze mocht deelnemen. (foto’s & tekst RV)