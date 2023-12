Innovatief stadsfestival ‘FTI by Hangar K’ pronkt met technologie en entertainment

Van 16 tot en met 21 maart vindt in Kortrijk ‘FTI by Hangar K’ plaats, de eerste editie van het innovatief stadsfestival dat iedereen wil samenbrengen rond technologie en innovatie. Uitvalsbasis wordt het Buda-eiland, LandMarck en Hangar K in Kortrijk. Club of the Future in Hal K (LandMarck) belooft het hoogtepunt van het festival te worden met Amber Broos en Goose.

In maart wordt Kortrijk één van de prominente locaties voor het Flanders Technology and Innovation (FTI) Festival, naast andere Vlaamse steden zoals Leuven, Gent, Hasselt, Antwerpen en Brussel. Dit festival, dat voortbouwt op het erfgoed van Flanders Technology, wordt georganiseerd over een periode van 10 dagen in heel Vlaanderen en is een initiatief van de Vlaamse Regering. “Kortrijk is de enige niet-provinciehoofdstad die mag deelnemen aan FTI. Dat is niet toevallig want we zetten de troeven in die we de voorbije vijf jaar hebben opgebouwd in onze startersincubator Hangar K: gaming, educatieve en entertainment technologie. Ons paradepaardje wordt de Club of the Future waar we het nachtleven van de toekomst zullen tonen op Landmark. Met toppers als Goose, Amber Broos en Max Cooper wordt het een zotte dansweek in onze stad”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne.

In Kortrijk krijgt het festival een unieke invulling onder de naam ‘FTI by Hangar K’, georganiseerd door Hangar K in samenwerking met partners zoals EdTech Station en Flanders Game Hub. “We zijn heel fier dat we tijdens deze zes dagen het beste van onszelf kunnen tonen. De kennis en technologie rond games en onderwijs behoort tot de top van de wereld en FTI geeft ons de kans om dit allemaal te showcasen”, aldus Vincent Vanderbeck, CEO van Hangar K.

‘FTI by Hangar K’ wordt een uniek stadsfestival voor iedereen. Kinderen, studenten, ondernemers, volwassenen maar evenzeer voor techneuten. De organisatoren kozen bewust voor thema’s waar Kortrijk in uitblinkt: gaming en educational/immersieve technology. “FTI zet Kortrijk nog meer op de kaart als West-Vlaams epicentrum voor innovatieve technologie in edtech, gaming en entertainment. We verwachten 15.000 bezoekers uit heel Vlaanderen. Jong en oud zullen kunnen ontdekken welke innoverende en dynamische stad we zijn”, besluit Ruth Vandenberghe, eerste schepen bevoegd voor Stadsmarketing.