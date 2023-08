Ingetogen Blindekensprocessie – Brugges oudste belofte – trok door de straten

Op dinsdag 15 augustus trok de Blindekensprocessie in Brugge uit: van de Smedenstraat tot aan de Potterierei en terug vervulden 200 deelnemers Brugges oudste belofte.

Naar jaarlijkse traditie trok op Onze–Lieve-Vrouw Hemelvaartdag de Brugse Belofte van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Blindekens naar de kerk van O. L. V.-ter-Potterie. In deze sobere processie werd een grote kaars meegedragen die in de Potteriekerk werd aangestoken.

Pevelenberg

Deze processie herdenkt de slag bij de Pevelenberg die in 1304 Vlamingen en Fransen uitvochten. De Brugse vrouwen van de ambachtslieden die deelnamen aan de strijd, beloofden jaarlijks een kaars van 36 pond te offeren opdat hun mannen behouden thuis zouden komen van het slagveld. Die belofte wordt nog altijd in ere gehouden door de Confrérie van Blindekens.

De Vlaamse graaf Robrecht van Béthune nam, na zijn terugkeer uit Franse gevangenschap in 1305, maatregelen om die belofte na te komen. Bij de Smedenpoort veranderde hij een huis voor arme reizigers tot een gasthuis voor blinden en belastte het blindeliedengasthuis ten eeuwigen dage tot het nakomen van die Brugse Belofte.

Oudste processie

Het gaat om de oudste nog bestaande Brugse (en Vlaamse?) processie. Ze is weliswaar bescheidener van opzet dan de ‘jongere’ Heilig Bloedprocessie. De Blindekensprocessie vertrok om 9.30 uur in de Smedenstraat en trok via ‘t Zand naar de Zuidzandstraat.

Daar schoven de personaliteiten aan, die de mis in de Sint-Salvatorskathedraall hadden bijgewoond. Aan de grens van de vroegere parochie van O.-L.-Vrouw-van-de-Potterie werd de kaars om 11 uur plechtig overhandigd. Na de gebedsdienst keerde de processie terug naar de Smedenstraat.

Tot 26 augustus brengen in de Brugse hoofdbibliotheek Biekorf boeken, affiches en foto’s de processie in beeld.