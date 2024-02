Ieper heeft nu ook zijn eigen Lichtfestival met ‘SnapCat’: “Goed dat Ieper concurreert met Gentse Lichtfestival”

Op 12 mei trekt er opnieuw een Kattenstoet door de straten van Ieper. Om de mensen daarvoor al wat warm te maken, werkten de organisatoren het project SnapCat uit, een gratis audiovisuele wandeling waarbij op zes historische locaties in het centrum en langs de vestingen een verhaaltje wordt geprojecteerd. “In de animaties mocht de legende van de katten die uit de Belforttoren worden geworpen niet ontbreken, maar er is veel meer.”

‘SnapCat, hoe Ieperse katten de middeleeuwen overleefden’ combineert twee Ieperse troeven: de middeleeuwse geschiedenis en het verhaal van de katten. Bart Cafmeyer, de regisseur van de Kattenstoet, werd gevraagd zes verhalen uit te werken. Hij riep daarvoor de hulp in Hannelore Franck van het Yper Museum. “Ik ben geen geschiedkundige, maar een regisseur die in zijn vrije tijd graag tekstjes en verhaaltjes schrijft”, zegt Bart.

“De donkere middeleeuwen, de waanzinnige veertiende eeuw. De middeleeuwen waren een donkere periode waar het vuil over de straat liep. Je had meer kans je hoofd kwijt te raken dan een vers brood in handen te krijgen. Geschiedschrijving is echter altijd het resultaat van de tijd waarin de wetenschapper of schrijver gedijt. In de romantische 19de eeuw dacht men compleet anders over die lange periode die duizend jaar duurde en opgedeeld werd in de vroege middeleeuwen en de late middeleeuwen.”

Wereldstad

“Gemakkelijk te onthouden: de tijd van monniken en ridders van 500 tot 1000, en de tijd van steden en staten van 1000 tot 1500. Alle animaties van SnapCat spelen zich af in die laatste periode, een tijd waarin Ieper zich een wereldstad mocht noemen en meespeelde op het grote toneel van handel en nijverheid.”

“De verhalen zelf zijn gefantaseerd”, aldus de schrijver. “Als je ‘middeleeuwen en kat’ opzoekt dan kom je al vlug bij de traditionele heksenverhalen. Ik moest dus wat breder sporen.” In de animaties mocht volgens Bart het verhaal, of eigenlijk de legende, van de katten die uit de Belforttoren worden geworpen niet ontbreken.

Jacob van Maerlant

“Maar ik vond ook een authentieke vertelling over een kat en een kaasbollenverkoper die naar de Ieperse jaarmarkt komt om zijn kazen aan de man te brengen. Verder ging ik te rade bij de heksenhamer, een vijftiende-eeuws handboek voor de heksenjacht. Met dat werk zijn de donkere middeleeuwen niet veraf. Ook de gerenommeerde Brugse dichter uit de 13de eeuw Jacob Van Maerlant passeert de revue. Hij blijkt een eminent kattenhater te zijn geweest.

Ook Tybeert, de kater uit het beroemde dierenepos Reynaert de Vos maakt eveneens zijn opwachting in SnapCat. “Het blijft mijn droom om de ter ziele gegane Tybaertuitbeelding weer in de stoet te brengen”, zegt Bart Cafmeyer. “Bij ons filmpjes als aanloop naar de Kattenstoet moest de kater dan ook zeker opduiken.”

“Uiteraard maken we ferm reclame voor de stoet. Dit project was voor mij heerlijk fantaseren over hoe de Kattenstoet er pakweg in het jaar 1350 zou hebben uitgezien. Ik heb dan ook veel plezier beleefd aan het opzoekingswerk, het uitschrijven en het vooral fantaseren over de verhaaltjes.”

Kuurnse link

Om de verhalen om te zetten in beelden, klopte de stad aan bij Urban Mapping uit Kuurne, een bedrijf gespecialiseerd in het maken van audiovisuele stadswandelingen. “Wij brengen de verhalen naar de stad en we zijn blij dat Ieper de concurrentie wil aangaan met het lichtfestival in Gent”, zegt Alexander Stragier van Urban Mapping.

“De stad Ieper heeft iets te vertellen. De uitdaging voor ons was het kleurrijke combineren met de horror van de middeleeuwen. We denken dat ons dat goed is gelukt. Het is leuk voor ons om deze opdracht te doen, ook omdat we met Kobe en Jonas twee Ieperlingen in ons team hebben.”

De titel ‘SnapCat’ is in het Engels met de bedoeling om ook een nieuw publiek aan te spreken. “SnapCat verwijst ook naar de korte duur van de filmpjes”, aldus nog Bart. De stadswandeling met de videomapping werd in het weekend van 3 en 4 februari gelanceerd, maar vindt plaats van 10 tot en met 18 februari van 18 uur tot 22 uur.

De filmpjes komen het best tot hun recht in het donker. Deelnemers kunnen het parcours downloaden op de smartphone of al thuis afdrukken. Aan de start van de wandeling kan er een QR-code worden gescand. Het parcours is grotendeels aangeduid met extra verlichting. Tijdens de Last Post (20 uur) is er geen filmpje op de Grote Markt.