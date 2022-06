Hoppeschoppers klaar voor twaalfde Hoppefesten: “Misschien wel onze mooiste affiche ooit”

We hebben er drie jaar op moeten wachten, maar dit weekend is het eindelijk weer zover. Naar verwachting zullen weer zo’n 10.000 voetbal- en feestliefhebbers richting Will Tura Sportpark afzakken voor de twaalfde editie van de Hoppefesten.

De Hoppefesten zijn een begrip geworden in Veurne en ver daarbuiten. Daar heeft twee jaar onderbreking wegens corona niets aan veranderd. Vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli mag het organisatieteam van de Hoppeschoppers weer om en bij de 10.000 enthousiastelingen op en rond het Will Tura Sportpark verwachten. “Alles is weer aanwezig om er een geslaagde editie van te maken. Er is ook mooi weer voorspeld, dus we hebben er bijzonder veel zin in”, klinkt het bij Bram Delva, voorzitter van de Hoppeschoppers.

Geoliede machine

Het is intussen al de twaalfde editie van de Hoppefesten, die elk jaar door hetzelfde team worden georganiseerd. “We hebben al veel geleerd uit de vorige edities, waardoor we tijdens het organiseren op niet veel pijnpunten meer botsen. We zijn een geoliede machine en daardoor bezorgt de aanloop naar het event ons niet echt veel stress meer. Deze week troffen we de laatste voorbereidingen, maar alles is vlekkeloos verlopen. Laat de massa maar komen.”

Voor de tweede keer gaat het evenement al op vrijdagavond van start. “De vrijdagavond is voor de mensen die niet meer actief willen of kunnen voetballen, maar graag de sfeer komen opsnuiven met een barbecue en fris pintje erbij. Ook daarvoor zien we veel interesse en ontvangen we minstens 1.000 personen, veel meer dan tijdens de eerste editie. Op zaterdag verwachten we tussen de 6.000 en 7.000 bezoekers tijdens het avondfeest. Daarnaast schreven meer dan 3.000 mensen zich in voor de barbecue en zijn er 270 ploegen van de partij, waardoor we dus nu alweer van een succeseditie kunnen spreken.”

Door de onzekerheid omtrent corona gingen de inschrijvingen voor het tornooi iets later dan gewoonlijk open. “We zijn pas in maart met de voorbereidingen begonnen, maar alles is heel vlot verlopen en de beschikbare plaatsen waren weer snel uitverkocht. Dit jaar beginnen we op zaterdag trouwens iets vroeger met de party. Vanaf 16.30 uur komen de eerste artiesten al optreden. Het feest start dus iets vroeger, maar zal minstens even lang doorgaan als anders”, knipoogt Bram.

De Hoppeschoppers scoorden grote namen voor deze editie. “Met onder meer Wim Soutaer, Sam Gooris, Jebroer, Average Rob en Lawineboys hebben we misschien wel de mooiste affiche ooit. Dat komt omdat we in 2019 al een aantal van die namen hadden vastgelegd voor 2020, maar die zullen dus op deze editie komen optreden. Zo zijn we zeker dat het een comeback zal zijn om niet snel te vergeten”, besluit de voorzitter van de Hoppeschoppers.