Het doek is gevallen over BuikRock in Deerlijk: vzw is failliet verklaard

De ondernemingsrechtbank van Kortrijk heeft de vzw BuikRock, die instond voor de organisatie van het gelijknamige muziekfestival in Deerlijk, failliet verklaard. Daarmee valt het doek over het festival dat vier keer plaatsvond.

Volgens curator Yves François waren er tijdens de editie van 2022 technische problemen met elektronische betalingen, die niet op de rekening van de organisatie zijn terecht gekomen. Hierover loopt nog altijd een procedure.

BuikRock stond voor de eerste keer op het programma op zaterdag 31 augustus 2019. Zanger-acteur-presentator Niels Destadsbader was in eigen gemeente headliner. Verder stonden ook Bram en Lennert, de boysband Bobby, Ine, Gers Pardoel, Stang van Samang en Soulbrothers op het podium van de festivalweide in de Tapuitstraat. Het familiefestival kende werd een succes, zowel financieel als qua opbrengst. Omwille van de coronaperikelen was het tot 2021 wachten op een tweede editie.

Dat werd zelfs een driedaagse met een waslijst aan artiesten: De Kreuners, Bart Peeters, ‘t Hof van Commerce, Metejoor, Jebroer, Emma Bale, Laura Tesoro, Natalia, Niels Destadsbader, Willy Sommers, Christoff, Mama’s Jasje, André Hazes en Clouseau. Ondanks de grote namen bleef de grote massa weg van BuikRock. Ook tijdens de derde (in 2022) en vierde (2023) Buikrock vielen de bezoekersaantallen tegen. En toch stonden er telkens grote namen op de affiche.

In 2024 kwam er geen vijfde editie van BuikRock. “We herbronnen en kijken wat de toekomst brengt”, stelden de organisatoren toen. “De veranderende evenementenmarkt en de vaststelling dat meer en meer lokale besturen gratis optredens organiseren, zijn zeker geen bondgenoten voor ons. Alle elementen hebben ons doen beslissen om een adempauze in te lassen, ons te herbronnen en na te gaan in welke mate we met BuikRock in 2025 sterker kunnen terugkeren.” Met het faillissement komt daar niets meer van in huis. (DRD)