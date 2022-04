Het Anker viert tweejarig bestaan met artiestenparade

Bistro Het Anker viert op 2 en 3 juli zijn tweejarig bestaan. De zaak in de Kerkstraat, waar vroeger De Tuin en De Nieuwe Tuin waren gevestigd, is er in die twee jaar in geslaagd om de gasten amusement te bezorgen, zegt uitbater Danny Verheyden tevreden.

“Wij hebben een pak horeca-ervaring en we weten wat de mensen verlangen. En als ze bij ons langskomen, is dat vooral amusement”, zegt Danny.

“Als uitbater zorgen wij er dan ook voor dat ze hier vinden wat ze zoeken. De zaak is geëvolueerd tot een muziektempel, waar iedere week optredens zijn. We hebben de Dolle Woensdagen gerealiseerd: op die dagen komen, om de twee weken, diverse Vlaamse artiesten hun opwachting maken. En nu er weer mag gedanst worden, pakken we op zondag uit met dansnamiddagen. Ook op zaterdag zijn er regelmatig optredens en evenementen. De mensen hunkerden ernaar.”

De zaal beschikt over een ruim podium en een oppervlakte van 350 vierkante meter. Zelfs in coronatijden was het mogelijk om iedereen op een comfortabele manier en volgens de regels een plekje te geven .

“Maar er is meer”, zegt Danny. “We hebben in de zaak ook enkele biljarttafels staan, en ook dat is iets wat je niet zo vaak meer vindt. Bovendien zorgen wij voor betaalbare prijzen, en op vandaag speelt dat ook een grote rol bij de klanten. Wij tappen bier van het vat en hebben een aantal speciale bieren. Voorts bieden we lekkere gerechten aan, ook al tegen heel schappelijke prijzen, en dat maakt het plaatje compleet.”

Het tweejarig bestaan van de zaak wordt op zaterdag 2 en zondag 3 juli gevierd, en uiteraard gebeurt dat met heel wat muziek.

Dansen

Op zaterdag 2 juli is er een artiestenparade, met Ive Rénaarts, Guy Neve en Paul Bruna. Het eerste optreden begint om 19 uur en de toegangsprijs bedraagt 20 euro. Op zondag 3 juli speelt Johnny Clarysse de pannen van het dak en kan er naar hartenlust worden gedanst. Op zondag is de toegang gratis.

