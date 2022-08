Hardrockers van BEUK openen Alcatraz metalfestival

BEUK, de Nederlandstalige hardrockband rond de Sijseelse frontman Roel Jacobus, mag op donderdag 11 augustus het metalfestival Alcatraz in Kortrijk openen. De band brengt er in primeur ‘Woord voor Woord’, de eerste single uit de nieuwste EP.

Het gaat duidelijk goed met BEUK, de hardrockband met frontman, zanger en bassist Roel Jacobus, gitarist Meyke Demey en drummer Laurent De Moor. De moeilijke coronacrisis is al bij al goed verteerd en de band trekt met nieuwe materiaal deze zomer en in het najaar naar heel wat Vlaamse podia. “We lanceren inderdaad een nieuwe EP. Hiervoor trokken we de studio in met producer Ace Zec, bekend van onder meer King Hiss, Spoil Engine, Cobra The Impaler en Customs”, zegt frontman Roel Jacobus. “De eerste tip van de sluier lichten we met de song ‘Woord voor Woord’, een nummer waarbij de riffs en drums als hengsten door de kamer daveren en met een tekst die afrekent met roddel en achterklap. Het gaat meer specifiek over de zogenaamde ‘trollen’ op het internet, die zo graag hatelijke berichten en heel vaak ook foute informatie de onlinewereld insturen.”

De song zal in primeur gebracht worden op donderdag 11 augustus op het Alcatraz Festival in Kortrijk. Daar opent BEUK de preparty van het festival voor een 5.000-koppig publiek in The Swamp Stage. “Op Alcatraz spelen is echt wel een droom die uitkomt. Na Graspop is dat in ons land het belangrijkste festival voor hardrock en metal”, zegt Roel Jacobus. “Nog voor de coronacrisis, in 2019, organiseerde Alactraz een wedstrijd om een aantal nieuwe groepen te selecteren die zouden mogen optreden. En uit 200 deelnemende bands zijn wij bij de drie geselecteerden. Dus ja, daar zijn we wel heel tevreden mee.”

Daags voor de act op Alcatraz warmt BEUK overigens als eens op in De Piraat in Lichtervelde. BEUK rondt de zomer af op zaterdag 20 augustus in Zottegem op het festival De Platte Batterie en op zaterdag 3 september op Rocking Thals 4 live in Herentals. In september lanceert BEUK een tweede nieuwe song van de EP en van 22 oktober tot 19 november loopt dan de volledige release tour van de volledige EP met op 18 en 19 november optredens in De Kelk in Brugge.

Info: www.beukband.com.