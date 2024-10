Halloweenparade trekt zondagavond door Blankenberge

Vanavond (zondag) trekt in Blankenberge de Halloweenparade weer door de straten. De verlichte stoet met praalwagens en griezelig geklede groepen start om 18.30 uur in de Prinsenlaan en trekt dan door het centrum van de stad, om rond 20.30 uur te eindigen op de Grote Markt waar nog de hele herfstvakantie een Halloweenkermis opgesteld staat.

Morgen, maandag is er vanaf 14:00 uur ook een pompoencarving in Chalet Leopold. Hiervoor dien je wel in te schrijven bij het Infopunt Toerisme, Hoogstraat 2. Deelname kost 4 euro, inclusief pompoen en verrassingspakket.

Woensdag is er dan ook nog de Halloweenshow met Clown Rocky in het Casino. De deuren openen om 13.30 uur, kinderen tot 12 jaar mogen er gratis in.

Tot slot is er op donderdag 31 oktober een griezelig voorleesuurtje in het Belle Epoque Centrum (Elisabethstraat 24). Deze activiteit start om 17.30 uur en is geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Bij droog en niet te koud weer vindt het voorlezen plaats op het dakterras van het Belle Epoque Centrum, dus neem gezellig een dekentje mee. De toegang is gratis, inschrijven is dus niet nodig.

(WK)