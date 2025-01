Grote Markt van Roeselare loopt vol voor nieuwjaarsreceptie

Het stadsbestuur nodigde zondagmiddag alle Roeselarenaars uit voor de nieuwjaarsreceptie en die vond dit keer plaats op de Grote Markt.

De plaatselijke horeca zorgde voor de hapjes en de drankjes en op het podium stonden De Gemene Delers, de band van de Broederschool. Voor de gelegenheid werd de band aangevuld met gemeenteraadsleden, schepenen en de burgemeester.

Aan de ingangen werd flink geturfd en er werd afgeklokt op een kleine 3.000 aanwezigen. Bijna 1.000 personen profiteerden van de gelegenheid om ook het nieuwe stadhuis te bezoeken. Burgemeester Kris Declercq vond in zijn nieuwjaarsspeech inspiratie in het drieletterwoord RSL: “Ik wens alle stadsgenoten veel Rust toe dit jaar en laten we Samen gaan voor een Leefbare stad.”