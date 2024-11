Goede doelen Kerstmarkt in Roeselare rekent op topzondag: “Hopelijk meer teams dan vorig jaar”

We zijn toe aan de 23ste editie van de Goede doelen Kerstmarkt. Jaak Desmet leidde dit 22 jaar in goede banen, vanaf dit jaar neemt stad Roeselare dit voor haar rekening. De voorbereidingen lopen op volle toeren.

Op zondag 15 en zondag 22 december zijn er twee kerstzondagen in de Zuidstraat telkens van 11 tot 20 uur. “Doordat de Goede doelen Kerstmarkt reeds zoveel jaren georganiseerd wordt, en we dit jaar voor het eerst zonder Jaak werken, proberen we op hetzelfde elan door te gaan”, klinkt het bij de organisatie.

Mini-ondernemingen

De straat wordt gevuld met een mix van enerzijds verenigingen en organisaties die geld inzamelen voor een goed doel en anderzijds de ondernemende jongeren van mini-ondernemingen en Small Business Projects. Zij starten voor een schooljaar of iets langer een bedrijfje op onder de vleugels van Vlajo, zodat zij in een beschermde omgeving hun ondernemerstalent kunnen uitdagen.

“We hopen dat er zoals vorig jaar meer dan 30 mini-ondernemingen zullen deelnemen. Zeker de tweede zondag, wanneer de secundaire examens voorbij zijn, zal traditioneel een topper worden.”

De jongeren brengen een diversiteit aan producten mee en hebben tegenwoordig veel aandacht voor eco-friendly, vegan en circulair ondernemen. Daarnaast zetten vele projecten zich in voor een maatschappelijk of sociaal doel. Deze samenwerkingen zitten soms in de productie, veelal in de bekendmaking en dikwijls sponsoren de ondernemende jongeren een goed doel.

Prijzengeld

“Voor de jongeren wordt de tweede koopzondag de spannendste. Want dan kunnen we – door de gulle sponsoring van Baete, Frimout, Sanctorum&Co – tien projecten belonen met prijzengeld tussen 75 en 350 euro: één YES-award (Young Entrepreneurship), drie voor beste verkoopteam, drie voor origineel product, en drie voor mooiste stand. Doordat de tweede koopzondag de eerste zondag van de kerstvakantie is, valt die buiten de examenperiode. We hopen dus meer teams dan vorig jaar te kunnen betrekken.”

(RV)