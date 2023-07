Godelieveprocessie houdt het droog en trekt met nieuw personage door Gistel

Het regenweer dreigde de Godelieveprocessie in het water te doen vallen, maar zondagmiddag om 16:00 uur ging de processie tóch van start. Deze Gistelse traditie vindt al zeker sinds 1459 plaats en wordt opgevoerd door zo’n duizend figuranten. Daarbij zit dit jaar een nieuwe figuur.

In 1070 werd Godelieve gewurgd door graaf Bertolf van Gistel, aan wie de Noord-Franse dame was uitgehuwelijkt. Veertien jaar na haar dood werd ze door de bisschop van Doornik heilig verklaard. Archiefstukken tonen aan dat de processie al sinds 1459 wordt opgevoerd.

Erfgoed

Sinds 2017 is de processie erkend als Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed. Een afgelasting is zeldzaam. In de recente geschiedenis hield alleen de coronacrisis (2020 en 2021) en barslecht weer (2014) de optocht tegen. Dat laatste had ervoor kunnen zorgen dat de kostuums beschadigd zouden geraken.

Zondag trok de jaarlijkse St.Godelieveprocessie door de straten van de stad. © PM

Met een oog gericht op Buienradar en een ander op de weergoden, was het op deze grijze zomerdag wachten tot het laatste moment om van start te kunnen gaan.

Vernieuwingen

De voorbije jaren waren er verschillende ingrijpende vernieuwingen. Zo werden er twee nieuwe praalwagens geïntroduceerd, waarop de geboorte en het huwelijk van Godelieve centraal staan.

“Deze keer spitsen we ons toe op het onderscheid tussen feiten en mirakels. Want kijk, het was broeder Drogo die op vraag van de bisschop van Doornik het leven van Godelieve beschreef in ‘Vita Godeliph’. De mirakels die Godelieve verrichtte, staan niét in zijn boek. Die zijn via mondelinge overlevering de geschiedenis ingegaan.”

Burgemeester Gauthier Defreyne (l) mocht als eregenodigde monseigneur Koen Vanhoutte en zijn Franse collega Jean-Pierre Louvet uit Wierre-Effroy (een gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais waar Godelieve werd geboren) verwelkomen. © PM

“Daarom maken wij tijdens de optocht ook een opdeling: de feiten over Godelieve worden verteld door een acteur die Drogo vertolkt, de mirakels gebeuren door een verteller”, zegt Toon Beelaerts als voorzitter van het processiecomité.

De processie kan zoals steeds rekenen op tal van kijklustigen. Sommigen nemen een kampeerstoeltje mee om langs het parcours post te vatten, centrumbewoners kijken toe vanop hun balkon.

