Giovanni Baudonck uit Kortrijk wint het Belgisch Kampioenschap Slam Poetry

Het Belgisch Kampioenschap Poetry Slam, een wedstrijd waarbij verschillende vormen van woordkunst op het podium de strijd met elkaar aangaan, vond afgelopen weekend plaats in het kunstencentrum Viernulvier in Gent. Dit jaar met twee West-Vlamingen in de finale. Giovanni Baudonck, sinds 2023 van Gentenaar tot Kortrijkzaan omgevormd, veroverde de eerste plaats.

Afgelopen maanden gingen doorheen Vlaanderen en Wallonië de voorrondes door voor het Belgisch Kampioenschap Slam Poetry, georganiseerd door het Vermeylenfonds onder de leiding van Hind Eljadid. Het West-Vlaamse kampioenschap gaat sinds jaar en dag door in het jeugdcentrum De Stroate in Kortrijk.

“Giovanni had zich ingeschreven voor onze voorronde op 5 oktober, maar de dag ervoor schreef hij zich uit. Hij had een opdracht te pakken in Nederland op 5 oktober en ging dan maar meedoen aan de Limburgse voorronde op 4 oktober”, vertelt Siebrand Craeynest, coördinator van De Stroate. Daar verzekerde hij zijn plaats in het Belgisch kampioenschap, die een divers publiek van poëzieliefhebbers en -performers trekt.

Giovanni Baudonck wint

De deelnemers vochten met hun woorden voor de titel en de eer om Belgisch kampioen te worden. De jury, bestaande uit ervaren slammers en poëzie-experts, beoordeelde de optredens op creativiteit, impact en presentatie. “Giovanni Baudonck’s winnende optreden werd gekenmerkt door zijn unieke stijl en diepgaande boodschap, die het publiek raakte en inspireerde. Hij is trouwens geen vreemde in het Kortrijkse landschap, met eerdere projecten op z’n naam met organisaties zoals De Stroate, Unie Der Zorgelozen en z’n huidige zaalshow ‘Dodo’ die hij ontwikkelde met Antigone”, aldus Siebrand.

“Het Belgische Kampioenschap Slam Poetry winnen betekent voor mij een bevestiging van de impact van mijn stem en de urgentie waarmee ik schrijf”, zegt Giovanni. “Het erkent verhalen die vaak ongezien blijven en geeft me hoop dat mijn woorden anderen kunnen raken, vertegenwoordigen en ruimte bieden aan wie zich ongehoord voelen.”

Hind Eljadid, organisator en fervent voorstander van poëzie in België, sprak haar trots uit over de groei en de diversiteit van de slamscene: “Dit kampioenschap laat zien hoe rijk en veelzijdig onze poëzie is. We zijn vereerd zoveel getalenteerde slammers te mogen verwelkomen en te getuigen van hun creativiteit.”

“Het Belgisch Kampioenschap Poetry Slam blijft een belangrijk platform voor opkomende stemmen in de poëziewereld. We kijken al uit naar de volgende editie en moedigen jonge talenten aan om hun stem te laten horen.”