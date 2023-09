Geïnteresseerd publiek deelt verhalen over de Kosmos

Tijdens Open Monumentendag werden de toekomstplannen voor de Kosmos aan een geïnteresseerd publiek voorgesteld. Wie dat wou, kon ook zijn of haar verhaal kwijt in een opnamestudio. Elvira Menu (43), die woont aan de Zandberg in De Klijte, deed dat. “Als opgroeiend meisje en bij mooi weer was het openluchtzwembad mijn favoriete vakantieplaats. En maar springen van die springplank.”

Het gebouw zelf staat er al bijna 90 jaar. In 2034 moet de nieuwe Kosmos opengaan. De nieuwe eigenaars Hendrik Daem en Nathalie Lermytte hadden wel oor naar de vele verhalen van het vakantiedomein.

“Ik hoorde mensen vertellen over de kampen die hier plaatsvonden, anderen over hun trouwfeest. Ikzelf was vooral verkocht aan het openluchtzwembad. We woonden toen in Nieuwkerke en mama bracht me op elke zonnige vakantiedag naar de Kosmos om te zwemmen. Het was een leuke activiteit ook al was er op een springplank na geen aanbod aan waterspeelgoed zoals mijn kinderen dat nu kennen. Ik veronderstel dat Eline (11) en Aran (13) zich niet zouden kunnen amuseren op die manier. Maar voor mij waren dat gouden tijden”, aldus Elvira, die ondertussen aan de Zandberg woont. “Dat is niet ver van de Rodeberg en dus kom ik er de laatste jaren vaak wandelen. Deze zomer nog ben ik er met de kinderen gaan picknicken. Het gebouw kan mij charmeren. Vooral de graffiti. Ik ben blij dat de Kosmos een nieuwe bestemming krijgt. De komende jaren zal dit voormalig vakantiedomein zeker nog op mijn wandeling liggen om de vele veranderingen die op til staan te zien.”

De werken omvatten onder meer de restauratie van het hotel en het aanleggen van een waterpartij. Het geheel wordt tevens een plek waar er van alles gebeurt rond kunst. (MDN)