Geen nieuwjaarsreceptie 2022 in Deerlijk, wel een alternatief op 8 mei

Traditiegetrouw wisselen de inwoners van de gemeente Deerlijk begin januari hun nieuwjaarswensen uit in de Gaverhal. Voor 2022 stond deze afspraak ingepland op zaterdag 8 januari. Het gemeentebestuur van Deerlijk besliste ondertussen, in samenspraak met het centraal feestcomité, dat er begin volgend jaar geen nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden.

“De coronacijfers en de geldende maatregelen laten niet toe om op een goede, hygiënische en veilige manier een nieuwjaarsreceptie te organiseren”, verduidelijken schepen van Feestelijkheden Louis Vanderbeken (CD&V) en voorzitter van het centraal feestcomité Rudy Verhulst. “We hebben onderzocht of er op dit moment alternatieven waren, zoals een buitenreceptie op de oude brandweersite of in de verschillende buurthuizen, maar ook dat bleek niet haalbaar.”

“De normaal bijna duizend aanwezigen zullen dus helaas moeten thuisblijven. Toch willen we positief vooruit kijken en hoop koesteren. Het centraal feestcomité heeft al de oude brandweersite vastgelegd op zondag 8 mei 2022. We werken het concept in de komende maanden verder uit en dan hopen we graag samen met de Deerlijkse burgers en de verenigingen het glas te heffen zoals het hoort te zijn.”

