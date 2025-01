Free Time Events komt met eerste technofeest

Laura Debeuf (26), Miguel Rassalle (24) en Laurens Debeuf (19) richtten recent de vzw Free Time Events op. Op die manier willen ze de mensen in en rond Ieper samenbrengen. Hun eerste event vindt plaats op zaterdag 8 februari in De Klepper.

Riot Rave wordt op zaterdag 8 februari het eerste evenement van de gloednieuwe vereniging. “Het wordt een technofeest, met een uniek zelfgemaakt decor”, klinkt het bij het drietal. “Het idee is om De Klepper om te vormen tot een exclusieve locatie door het houten decor in combinatie met lichten en ledpanelen.”

In de toekomst hopen Laura, Miguel en Laurens allerlei evenementen te organiseren om zo een breed publiek aan te trekken. De vzw Free Time is gegroeid uit de hobby’s van de drie leden. “Ik gaf in het verleden vaak feestjes thuis en deel samen met Laurens een passie voor houtbewerking, zoals te zien aan het decor”, vertelt Miguel. “Laura houdt zich bezig met de communicatie, het financiële, de administratieve en boekhoudkundige kant.”

Bijzonder op de eerste fuif wordt dus het decor. “Het is een houten constructie met betonnetten, gecombineerd met zwarte en witte doeken om zo een speciaal effect te krijgen met de lichten. In de voorzijde van het decor is een plaats voorzien voor de dj, de zijkanten van het decor die doorlopen tot bijna tegen het einde van de zaal hebben als het ware ramen in een donker paneel waar de lichten door zullen komen. Hierdoor heb je het gevoel dat je in een verlaten donkere locatie bent.”

Vier dj’s moeten voor de nodige sfeer zorgen. “Er werd voor techno gekozen als eerste muziekgenre aangezien Riot Rave zo gestart is bij de tuinfeestjes. De andere fuiven en evenementen zullen breder gaan dan techno. Zo denken we al aan een zomerbar en eventueel een eetfestijn. Voor ieder wat wils. Voor onze eerste fuif werd De Klepper als locatie gekozen, maar in de toekomst hopen we te groeien.” (MDN)

Meer informatie op de Facebookpagina Riot Rave.