Frederiek Van Pamel fleurt weer Winter in Damme op

De Brugse decorateur Frederiek Van Pamel is voor het zevende jaar op rij in Damme te gast tijdens de kerstvakantie. Met zijn creaties brengt hij opnieuw een warme kerstsfeer en een winterse gloed in het historische Sint-Janshospitaal. Nieuw dit jaar is de buitenroute en de uitbating van een winterbar in de tuin.

Damme is van zaterdag 21 december tot en met zondag 5 januari 2025 opnieuw gaststad voor de bloemen- en plantencreaties van Frederiek Van Pamel. De Brugse decorateur en florist laat zijn creatieve ideeën weer los op het historische Sint-Janshospitaal.

Unieke setting

“Wintersfeer in Damme belicht de historische waarde van het Sint-Janshospitaal. De tentoonstelling brengt kunst en sfeer samen in een unieke setting”, zegt burgemeester Joachim Coens (cd&v plus). “Het blijft overigens niet bij de tentoonstelling. Net als vorige jaren zal het historische centrum van Damme in het licht baden, met feeërieke verlichting van onze historische monumentale gebouwen.”

“Zoals steeds staan sfeer en beleving centraal in mijn creaties. Ik ben vorige week zaterdag begonnen met de opbouw en met een team van een 25-tal mensen zijn we nu alles aan het afwerken”, pikt Frederiek Van Pamel in. “Het Sint-Janshospitaal wordt sfeervol ingericht met vernieuwende ontwerpen.”

Andere looproute

“Nieuw is dat er een andere looproute komt, zodat bezoekers het gebouw op een andere manier ervaren. In de kapel, waar normaal één grote gedekte tafel staat, staan nu drie andere grote werken. Er zijn ook stukken die kinderen zeker ook leuk zullen vinden, doordat je ze zintuiglijk kunt ervaren.”

“Ik denk bijvoorbeeld aan een werkstuk van vijf meter hoog dat we ‘Innerlijke warmte’ noemen en waar je kunt inkijken via een kijkgat. En dit jaar is er niet één, maar twee gedekte tafels, op een andere locatie in het gebouw. Voor het eerst wordt er nu ook buiten, in de tuin van het hospitaal gezorgd voor een sfeerbeleving.”

Winterbar

Nog nieuw is de winterbar die in de tuin opgesteld staat, ongeveer in de zone waar de voorbije zomer de minigolf gevestigd was. Restaurant Mout uit Damme staat in voor de exploitatie en voorziet naast drankjes ook smakelijke fingerfood. (PDV)

Alle praktische info: https://www.visitdamme.be/wintersfeerindamme