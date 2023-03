Fototentoonstelling ‘Zwevezele herinnerd’ feestelijk geopend

De fototentoonstelling van Lode Anseel werd afgelopen zondag officieel geopend. Tijdens de bijeenkomst in het gemeentehuis kreeg Lode ook te horen dat hij officieel aangesteld is als dorpsfotograaf.

Sinds 13 maart loopt er nog tot en met 13 juni een fototentoonstelling onder het themaZwevezele herinnerd in het gemeentehuis van Wingene. Dorpsfotograaf Lode Anseel (66) verzamelde een 25-tal foto’s waarop vertrouwde gebouwen uit Zwevezele te zien zijn. Het gaat om gebouwen die ondertussen uit het straatbeeld verdwenen zijn. De fototentoonstelling is een gezamenlijk project van Cultura Zwevezele. “De microbe van fotografie zit in mij en na twee moeilijke familiale jaren heb ik voorgenomen om mij verder toe te leggen op het fotograferen van gebouwen in mijn gemeente die gesloopt werden”, vertelt Lode. “De foto’s vormen documenten met een historische waarde. Met deze huidige tentoonstelling wil ik het recente verleden van Zwevezele vastleggen voor toekomstige generaties.”

Eigen verhaal

De vele foto’s die Lode nam zijn te bewonderen onder de Facebookgroep Zwevezele in Beeld. Twee jaar geleden richtte Lode die groep op en intussen mag men spreken van 1.750 leden. “Iedere dag post ik één foto op de Facebookgroep Zwevezele in Beeld en de leden zijn daar heel tevreden mee”, geeft Lode nog mee. “De iconische foto van brouwerij Callewaert met zijn bekende limonades bracht al heel wat reacties met zich mee. De brouwerij was vroeger mijn buur op de hoek van de Lichterveldestraat en de Ricksteenweg. Nu zien we daar twee blokken met appartementen staan. De foto van mijn ouderlijke huis steekt ook in de collectie. Elke foto kent zijn eigen verhaal en vele inwoners zijn benieuwd naar het verhaal.”

Dorpsfotograaf

Burgemeester Lieven Huys spreekt Lode toe: “Lode is onze lokale kunstenaar onder de noemer dorpsfotograaf. De vele foto’s zullen een gemeentelijke uitstraling krijgen hier in het gemeentehuis. De fototentoonstelling hoort thuis in ons gemeentehuis. Er zijn heel mooie beelden te bewonderen. Ze doen mensen stilstaan bij een stukje leven en brengen verhalen naar boven. Wij zijn heel fier op onze dorpsfotograaf. Foto’s zijn monumentaal, maar ook Lode is een monument in onze gemeente”, aldus de burgemeester. (NS)