“Fijne sfeer en bekend volk”: Hoppestad blikt terug op succesvolle editie van Winter in Poperinge

De Winter in Poperinge is al opnieuw achter de rug. Van vrijdag 13 december tot en met zondag 5 januari kon je opnieuw de winterse sfeer opsnuiven in de Hoppestad. Zondagnamiddag kon je er voor de laatste keer terecht op de overdekte kerstmarkt voor een feestje met Kartje Kilo.

Elf Poperingse verenigingen baten de kerstchalets op de Grote Markt uit. In het weekend zorgen bandjes en dj’s voor sfeervolle muziek. Telkens moet het een feest voor jong en oud worden met de traditionele overdekte kerstmarkt, een schaatspiste, een eindejaarsactie, de shoppingzondag…. Net als in 2023 was er een vuurshow op de Grote Markt. Nieuw deze editie was de Hoppeland Lichtjesloop als opvolger van de Christmasrun en de Warme Winterwandeling.

“We hebben een positief gevoel over de afgelopen editie van Winter in Poperinge. De afgelopen weken zijn vlot verlopen. Het waren drukke weekends, de vuurshow en de shoppingzondag waren een succes. Afsluiten deden we dit jaar met Kartje Kilo”, vertelt Lennert Coutigny, deskundige lokale economie.

Op zondag 5 januari kon er in zaal Maeke-Blyde geklonken worden op het nieuwe jaar. Op de overdekte kerstmarkt kon er na de nieuwjaarsreceptie nog genoten worden van een laatste feestje met Kartje Kilo. “Wat wij willen in 2025? Een verbroedering tussen Ieper en Poperinge. Op een zwoele zomeravond samen klinken”, klonk het bij de Ieperse dj’s van Radio Mano Sport.

“Ik wens dat we leuke events mogen organiseren voor onze inwoners en bezoekers”

“Ook deze editie was de schaatspiste populair. Voor de kerstvakantie kwamen scholen op bezoek. Daarna zakten verenigingen en gezinnen af om te schaatsen. Ook de zweefmolen viel in de smaak, al was deze attractie meer weersafhankelijk. We moesten de zweefmolen enkele keren sluiten door zware rukwinden. We hadden al de rups, een paardenmolen, deze editie was het dus een zweefmolen…”

Nieuwe attractie

“Elk jaar kiezen we ervoor om een andere attractie voor het stadhuis te plaatsen, dus volgend jaar zal weer een nieuwe attractie op Winter in Poperinge staan.”

De kerstchalets worden telkens uitgebaat door Poperinge verenigingen. “De kerstchalet van vzw Keikoppencarnaval was opnieuw een groot succes”, zegt Jolien Decancq van vzw Keikoppencarnaval. “Veel bekende gezichten kwamen langs en zorgden voor een warme en gezellige sfeer. De chalets waren goed bezet en de bezoekers genoten van de leuke muziek, verzorgd door een aantal getalenteerde dj’s. De opkomst van bezoekers was goed en er was een fijne sfeer onder de verschillende chalets. Voor de vrouwelijke bezoekers was er ook goed nieuws: de vrouwentoiletten waren aanwezig en werden erg gewaardeerd. Het was wel jammer dat de chalets het nieuwe jaar niet konden inzetten met de nieuwjaarsreceptie. De overdekte kerstmarkt had misschien als alternatieve locatie gebruikt kunnen worden”, aldus Jolien.

Keikopbraderie

“Winter in Poperinge was sowieso weer een voltreffer als je het ons vraagt. Een mooie afsluiter en leuk begin van het jaar voor vzw Keikoppencarnaval. Noteer alvast 27, 28, 29 en 30 maart in de agenda voor de volgende editie van het Keikoppencarnaval met onder andere een seniorennamiddag, de kindercarnavalstoet, maschjer’n en de Keikoppencarnavalstoet.”

“We mogen heel positief en tevreden terugkijken op deze editie en dat horen we ook bij de chaletuitbaters. De verenigingen komen elk jaar terug, dus dat is ook goed nieuws. Binnenkort zitten we met de uitbaters aan tafel om deze editie te evalueren”, vertelt Lennert.

“Voor 2025 wens ik een goede gezondheid. Voor de stad wens ik dat we samen met de dienst toerisme leuke evenementen mogen organiseren voor onze Poperingenaars en bezoekers. We proberen altijd origineel en leuk uit de hoek te komen en dat zullen we in 2025 ook proberen te doen. Ik kijk uit naar de Keikopbraderie in juni. Het is telkens een leuke aanzet naar de vakantie.”