Festival P’latse Doen lokt 2.300 festivalgangers naar Vlaskouter in Kuurne

Het zonnige weer in combinatie met een zeer populaire affiche lokte zaterdag zo’n 2.300 concertgangers richting Kuurnse Vlaskouter.

Nadat vorig jaar p’Latse doen werd uitgetrokken over twee dagen met een beperkt zittend publiek, kon het festival dat sinds vorig jaar betalend is, opnieuw in zijn normale format doorgaan. De organisatie van het festival had kosten nog moeite gespaard om de sfeer op en rondom het festivalterrein zo optimaal mogelijk te maken.

The Waltz mocht om 16.00 uur p’Latse doen openen, gevolgd door de ReEditors die meteen voor de echte festivalsfeer zorgden. Ramkot bracht dan weer wat ruigere rock en zweepte het aanwezige publiek verder op.

De polsbreuk die flip Kowlier onlangs opliep kon de West-Vlaming niet van het podium in Kuurne houden. Gewapend met een gips rond de pols bracht Kowlier diverse van zijn gekende West-Vlaamse nummers die enthousiast en uit volle borst door de menigte werden meegezongen. Later op de avond stonden ook nog Wim Opbrouck met zijn Dolfijntjes en The Juliets geprogrammeerd.

