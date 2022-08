Festival Cirque Magique strijkt neer in Avelgem

Op 12, 13 en 14 augustus komt Cirque Magique naar Avelgem. Het festival vindt plaats bij het Kasteel van Bossuit. Het festival laat zich inspireren door troubadours, freak-shows en circusthema’s. Er wordt gezorgd voor fantastische en unieke acts, die alvast een leuke sfeer beloven.

Tijs Vandenbroucke (45), organisator van Cirque Magique, vertelde er alles over. “Cirque Magique bestaat ondertussen al zeven jaar, maar dit is nog maar het tweede jaar dat we het festival in Avelgem organiseren. Eerst stonden we in Ledegem, maar dat was een moeilijk verhaal. We stonden op enkele weides waar doorheen het jaar koeien stonden. Het klaarmaken van de weides was altijd een groot en moeilijk werk. De hele beleving van zo’n festival hangt ook heel sterk af van de locatie. Het Kasteel in Bossuit is een fenomenale locatie die perfect past bij ons concept. De eerste keer dat we het festival in Avelgem organiseerden was tijdens de volle coronaperiode, toen kleine evenementen mochten. Nu pakken we het aan zoals daarvoor. Voor de bezoekers is het een volledige beleving. Ze worden ontvangen door een circusdirecteur, er lopen vuurspuwers rond en vroeger hebben we bijvoorbeeld nog koorddansers gehad. Het gaat er ons om meer te doen dan enkel het podium. Ook op vlak van spijs en drank is er meer dan alleen de bar en het frietkot. We hebben nu een zevental foodtrucks. En met de animatie wordt het echt fantastisch. Je wordt volledig meegetrokken in het verhaal. Het festival heeft voor elk wat wils.”

“Het is vooral house en techno, maar dat verschilt ook een beetje van dag tot dag. De namiddag is ook meestal wat rustiger. Hoe later, hoe minder rustig het zal zijn.” (lacht)

Praktisch

Het festival gaat door op 12, 13 en 14 augustus bij het Kasteel van Bossuit en het zal er een gezellige boel zijn. (ML)