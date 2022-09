Feestcomité pakt uit met dorpskermis van vrijdagavond tot zondagavond

Komend weekend is het drie dagen lang kermis op het dorp. Het plaatselijke feestcomité heeft voor een gevarieerd programma gezorgd.

Met Dries De Ruyter, Bart Niville, Wannes Ryckebosch, Els Dierick, Gino Nowé, Bart Vanderstichele, Bernard Zoete, Stiene Defoer en Maika Rieckaert heeft Alveringem een jong feestcomité. Schepen van feestelijkheden Johan Albrecht maakt ook deel uit van de groep en is de oudste van de bende.

Het kermisweekend wordt op vrijdagavond 16 september op gang getrokken met een quiz om 20 uur in sportzaal Rethorica. Een ploeg van vier betaalt 20 euro. Hoewel de organisatie vroeg om vooraf in te schrijven, kunnen er voor late beslissers nog enkele tafeltjes bijgezet worden in de grote sportzaal.

Ook op zaterdag 17 september is alles in sportzaal Rethorica te doen. Vanaf 13 uur is er een kindernamiddag met Papa Chico waarvoor 5 euro per kind wordt gevraagd. ’s Avonds kan men vanaf 18 uur het feestcomité steunen door warme beenhesp te eten en aansluitend vanaf 22 uur mogen mensen de beentjes losgooien op het kermisbal.

Rommelmarkt

Zondagmorgen is er rommelmarkt in het dorp. Wie een plaatsje wenst, stuurt een mailtje naar rommelmarktalveringem@gmail.com. Het feestcomité zal ter hoogte van de bibliotheek een drankstandje opzetten en andere Alveringemse verenigingen zorgen voor eetstandjes. Het feestcomité heeft ook twee muziekoptredens voorzien: The Jokes om 14 uur en The Partyband om 18 uur. Handelaars op het dorp zijn tot de middag met de wagen bereikbaar.