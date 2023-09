Feestcomité Hollebeke werkt leuk kermisprogramma uit: “We bestaan al 40 jaar”

Het belooft in Hollebeke opnieuw een leuk kermisweekend te worden. Een heerlijk deuntje, een sprintje op de fiets, zalig toeren rond de Hollebeekse velden, slenteren langs de kindermarkt, een kaartje leggen of smakelijk eten tijdens het kermisdiner. Alles zit in de aanbieding.

Net als voorgaande jaren werd er gekozen voor een kermis waarbij men samen onder vrienden kan genieten van de gezellige sfeer. “Het feestcomité bestaat 40 jaar, een niet te vergeten gebeurtenis”, vertelt Valère Elslander, het enige bestuurslid dat er van bij het begin bij was.

“In 1983 zijn we schoorvoetend gestart met een nieuw en jong kermisbestuur. Met vallen en opstaan zijn we gegroeid. Tijdens het kermisweekend geen grote vedetten op het podium, maar mensen van bij ons, streekgenoten, en amusement voor de vele bezoekers met varkenstiercé, eiersmijting, geitenkoers, loopwedstrijd, enzomeer. Toen waren de ouders van de jeugd nog kind of nog niet geboren. En nu na 40 jaar kunnen we zeggen dat Hollebeke nog steeds leeft. Iedereen die Hollebeke kent, komt graag terug naar onze kermis om leuke herinneringen boven te halen en nieuwe te maken.”

Programma

“Op vrijdag 8 september starten we met rustige muziek waar iedereen samen met een pintje of wijntje zijn babbel kan doen”, pikt voorzitter Peter Verstraete in. “De zaterdag staat in het teken van de sport, een G-wedstrijd en de Duvelkoers voor de echte amateurs, dit in samenwerking met de Koersduvels. ’s Avonds verandert ons dorpsplein in een gezellige sfeer met leuke optredens. Op zondag 10 september kunnen we genieten van een fiets- of motorritje, aperitieven en BBQ’en, spelletjes spelen met Chiro Ekebelloh om dan af te sluiten met de Ringo Bingo en de dansplaatjes van dj Jellis. Op maandag 11 september valt alles stil en kunnen we terug uitkijken naar de volgende activiteiten van ons feestcomité.” (EG)