Evenementenplein Wingene wordt sfeervol kerstdorp: “Met kerstmarkt en -parade”

Unizo Wingene-Zwevezele stelt vol trots de vernieuwde kerstmarkt voor, die op zaterdag 9 december voor het eerst plaatsvindt op het evenementenplein. Het plein wordt dan omgetoverd tot een heus kerstdorp, inclusief verlichte Kerst-Truck Parade.

“Met onze bestuursploeg kozen wij ervoor om de kerstmarkt in een nieuw kleedje te stoppen”, vertelt Stefaan Verhelle van Unizo. “We willen de kerstsfeer hooghouden en meer beleving creëren. We willen sfeer voor jong en oud, want iedereen verdient een mooie kerstperiode.”

Huis van de Kerstman

De kerstmarkt was jaarlijks te vinden op het Kerkplein, maar daar komt nu verandering in. “De kerstmarkt verhuist naar het evenementenplein aan het Parochiaal Centrum. In tijden van corona werd het plein toen sfeervol met zomerse attributen ingericht en vonden er tal van openluchtactiviteiten plaats. Dat was succesvol en met Unizo willen wij iets dergelijks in elkaar timmeren. Het plein wordt ondergedompeld in winterse taferelen met veel kerstversiering. De gekende tentjes met drank- en eetstandjes worden opnieuw uitgebaat door diverse verenigingen.”

Ook de kinderen worden niet vergeten. “De klaslokalen aan het Parochiaal Centrum worden omgebouwd tot het Huis van de Kerstman. We werken hiervoor samen met NeuzeNeuze uit Wingene. Dit team verzorgt een schmink-stand, bouwt een peperkoekenhuisje, bakt appeldonuts en knutselt kerstwerkjes samen met de kinderen. De kerstman vertelt er ook uit zijn kerstverhalenboek.”

Kerstshop

Terwijl de kinderen zich amuseren kunnen de ouders genieten van een heerlijk drankje en hapje in de verwarmde tentjes. In de grote zaal van het gebouw wordt een heuse kerstshop ingericht. “In de grote zaal geven we lokale handelaars en kunstenaars de kans om hun producten te verkopen. Ook verenigingen die iets verkopen voor het goede doel kunnen in de zaal een plaatsje veroveren. We hopen op die manier dat we niemand vergeten en dat iedereen kan genieten van een heerlijke kerstmarkt.”

“Tijdens de kerstworp zullen er ook tal van waardebonnen te rapen vallen en de fanfare van Oenger en Dust verzorgt de muzikale omlijsting. Daarmee stopt het nog niet. Onze verlichte Kerst-Truck-Parade trekt opnieuw door de straten. Vanaf 16 uur start de tocht met mooi versierde en verlichte trucks. Personenwagens en tractoren zijn niet toegelaten, om de rondrit vlot te laten verlopen.”

