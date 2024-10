En plots zijn meer dan 100 teckels baas op hun éigen festival: “Voor het eerst in België”

Een zot idee van vier studentes event- en projectmanagement werd afgelopen zondag plots werkelijkheid. Hoeve Hazegras in Knokke-Heist werd die dag overstelpt door meer dan honderd teckels en heel wat hondenliefhebbers. Onder een stralende zon ging er voor het eerst ooit in België een teckelfestival door. Van hondenmassages tot een dogrun en eetstandjes met onder meer… hot dogs. “Wij zijn speciaal van Antwerpen gekomen hiervoor”, vertelt bezoekster Sandra Neto.

Heel wat hondenliefhebbers hadden al wekenlang zondag 27 oktober met stip in hun agenda aangeduid. De reden? Het allereerste teckelfestival ooit in ons land. Victorine, Yana, Lien en Axelle bedachten het concept en lijken méér dan geslaagd in hun schoolproject. De opdracht van de vier studentes event- en projectmanagement was simpel: een succesvol element organiseren.

De driehonderd beschikbare tickets vlogen meteen de deur uit. “Een van ons gaat vaak gaan dogsitten op een teckel”, vertelt Victorine. “Dat is blijkbaar een heel erg populair hondenras.”

Al snel groeide zo het idee om het afstudeerproject rond de kort- en langharige viervoeters te laten draaien. “Just Russel is een bekend voedingsmerk bij heel wat hondeneigenaars. We hebben hen daarom gevraagd om als partner mee te werken, enerzijds voor de bekendheid maar ook voor wat financiële ondersteuning.”

Kleurenbandjes

Net zoals bij een echt festival krijgen de festivalbezoekers – de teckels in dit geval – aan de ingang een festivalbandje om vast te maken aan de leiband. Honden met een groen bandje waren in een goed humeur en mochten vrij geaaid worden, bij oranje moest je iets waakzamer zijn en bij rood raakte je de viervoeters best niet aan.

Daarna was het vooral héél veel ontdekken voor de beestjes. “Er is heel wat te doen op het domein”, vertelt Victorine. “Er wordt ’s middags een lezing gegeven door twee hondengedragsdeskundigen. Daarnaast is er een speeltuin waar de honden zich zonder halsband mogen uitleven. Voor wie de hondjes opnieuw wil kalmeren, zijn er relaterende massages.”

Activiteiten

Een van de standhouders maakt levensechte hondenportretten in olieverf. © CCA

Op het domein staan zowel binnen als buiten ook tien standhouders. Een van hen is Sofie Van Daele uit Lovendegem. Zij maakt levensechte hondenportretten in olieverf. Het maken van zo’n portret duurt heel wat uren, waarna het kunstwerk nog eens twee maanden moet drogen. “Het is een heel tijdsintensief werk”, vertelt tweedeverblijver Sofie. “Ik probeer de ogen van een portret vaak te laten spreken, waardoor mensen vaak emotioneel zijn bij het zien van het eindresultaat.”

Ook heel wat leibanden, jasjes, keramiek en gadgets waren te koop. Het evenement mag dan wel in Knokke-Heist doorgaan, toch zakten heel wat Vlamingen uit álle provincies af naar het hondenfestival. “Wij komen speciaal uit Antwerpen”, vertelt Sandra Neto. “We hebben twee jonge teckels en gaan jaarlijks naar de teckeldag in Nederland. We zagen online dat zoiets ook voor het eerst in België plaatsvond. Daarnaast komen we met de honden vaak wandelen op het strand, want Knokke-Heist is de enige kustgemeente waar dat mogelijk is.”

De opbrengst van het evenement gaat integraal naar het goede doel ‘Animal Trust VZW in Melle’. “Zij zijn gespecialiseerd in de opvang en herplaatsing van in beslag genomen honden wegens verwaarlozing of mishandeling en ex-broodfokhonden”, zegt Victorine.