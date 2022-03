Eindelijk weer Sluzekermesse in Middelkerke

Sluzekermesse is de oudste kermis van Middelkerke, maar werd de twee jongste jaren afgelast door corona. Nu gaan de organisatoren van het kermiscomité er weer volop tegenaan. Het pinksterweekend zal opnieuw bruisen in de Sluis- en Tuinwijk in Middelkerke.

“Het was natuurlijk niet leuk dat we de kermis niet konden organiseren, maar de veiligheid van de mensen is uiteraard ook belangrijk. We wilden vooral geen risico’s nemen en niettegenstaande we de vorige jaren een supereditie hadden voorzien met heel wat grote namen die op het podium zouden komen, dienden we de kermis af te gelasten. Geen nood echter, want de namen die we toen voorzien hadden komen dit jaar terug en wees maar zeker dat we er een prachtig pinksterweekend van zullen maken”, zegt Bart Vandekerckhove.

De namen die op de affiche prijken zijn niet min met op vrijdag Matthias Lens, Jacco Ricardo, Laura Lynn en Jettie Palletie die er ieder jaar weer in slaagt om de hele tent op zijn kop te zetten. Op zaterdag is er een optreden van Funky D en op zondag zijn Truephonic en Wendy Van Wanten de toppers.

Op maandag wordt de kermis in de feesttent op het marktplein afgesloten met Swoop en Wim Soutaer. Uiteraard is er nog heel wat randanimatie voorzien met op zaterdagnamiddag een Harley Davidsontreffen en een dartstornooi en op zondagmiddag een eetfestijn en een hondenkermis.

Op pinkstermaandag is er ook de grote rommelmarkt in de straten van de wijk. Dit jaar is er geen Vespatreffen.

Mystery guest-actie

“We hebben heel wat energie gestopt in de voorbereidingen van de kermis en het zal dan ook de moeite worden”, geeft Bart Vandekerckhove nog mee.

Momenteel loopt ook een actie ‘Mystery-guest’. De actie loopt nog tot en met 31 mei en het evenement zelf vindt plaats op donderdag 2 juni. Het evenement is enkel toegankelijk voor sponsors en via de spaaractie die loopt bij de deelnemende sponsors. Er kunnen geen kaarten worden aangekocht en de bedoeling is dat je acht verschillende stickers bijeen spaart.

De volle spaarkaart kan ingewisseld worden voor een toegangskaart bij B/C Graphics in de de Smet de Naeyerstraat 6 in Middelkerke. Er werken momenteel 85 handelszaken mee aan de actie Mystery-guest.

(PB)