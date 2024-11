Eindejaarsgala ‘The Origin of NYE’ in Roeselare: “Het wordt weer een groot feest”

Wie op dinsdag 31 december de overgang van oud naar nieuw wil vieren in Roeselare kan ook dit jaar terecht in het Fabriekspand voor het eindejaarsgala ‘The Origin of NYE’. “Dit jaar komen er nog meer dj’s en zorgen we voor nog meer special acts”, klinkt het.

De organisatie kan terugblikken op een geslaagde editie vorig jaar. “In een mum van tijd was het evenement uitverkocht”, vertelt Maxime Deraedt (25), de eindverantwoordelijke van ‘The Origin of NYE’. “Na afloop waren we ook zeer tevreden met het verloop van de avond en nacht. In totaal zakten zo’n 2.300 mensen af naar het Fabriekspand.”

Ook dit jaar mikt de organisatie op hetzelfde aantal. “Er is opnieuw heel veel interesse. Zo horen we van heel wat mensen dat ze opnieuw aanwezig zullen zijn omdat ze de vorige editie geslaagd vonden. Zelf verwachten we dus ook weer een groot feest. Wij doen er alvast alles aan om het evenement nog beter te maken dan vorig jaar, met nog meer dj’s en nog meer special acts”, aldus Maxime. Zo mogen feestvierders onder meer dj’s zoals Arthur Lewis, Pat B en Louis XIV verwachten. “Dat het een speciale avond zal worden is dus al zeker.”

Tickets

Een ticket voor ‘The Origin of NYE’ kost 65 euro en is online te verkrijgen op www.your-tickets.be/events/TheoriginofNYE. Wie liever zijn ticket op een voorverkoopadres koopt, kan daarvoor terecht in Den Arend in Roeselare, Bukowski in Staden, Café Flandria in Torhout en Den Bross in Kortrijk. Meer algemene info vind je op www.theoriginofnye.be en op de Facebookpagina.