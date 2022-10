Eerste weekend Sneaker Gold in Izegem schot in de roos

De Sneakerexpo in Eperon d’Or in Izegem heeft de start niet gemist. “Met honderden bezoekers uit heel het land én het buitenland kunnen we echt wel spreken van een schot in de roos”, zegt een tevreden schepen van Musea Kurt Himpe (N-VA).

“Dat sneakers zeer populair zijn, blijkt niet alleen uit het gebruik van de schoenen in het straatbeeld, op televisie… maar ook uit het enthousiasme van de bezoekers die zich vergapen aan de unieke collectie sneakers in Eperon d’Or”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “Voor de expo onderging Eperon d’Or een metamorfose en eigenlijk is de sneakerexpo een museum in het museum.”

“Van jong tot oud, het publiek was zeer divers”, aldus conservator Gertjan Remmerie. “Maar over één iets waren ze het alvast eens: zo’n unieke collectie sneakers had nog niemand ooit gezien en de verwondering over de expo en het sneakerverhaal was zeer groot. Bepaalde sneakerfans kwamen zelfs al twee keer afgezakt naar Eperon d’Or tijdens het startweekend.”

Sneaker Gold loopt nog tot 8 september 2024.