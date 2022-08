Eerste lading tickets Tinekesfeesten na amper 10 minuten uitverkocht

Wie zich vandaag wou verzekeren van een ticket voor jaarlijkse Tinekesfuif ‘Friday Beats’ moest zich reppen. De eerste 1000 beschikbare tickets vlogen in minder dan 10 minuten de deur uit. Het enthousiasme was zelfs zo groot dat het ticketsysteem het even begaf, tot paniek van de feestvierders. Binnen een tiental dagen is er een tweede “wave”, waarbij de tweede en laatste lading tickets verkocht worden.

Alvast 1000 feestvierders verzekerden zich vandaag van hun ticket voor de jaarlijkse fuif op het Lagaeplein Friday Beats. Dit jaar zakt onder meer TikTok-fenomeen “Omdat Het Kan Soundsystem” af naar ‘De Tent’. Wie zich vandaag al wou verzekeren van een ticket was er maar beter snel bij. De beschikbare tickets vlogen in minder dan 10 minuten de deur uit. Op een gegeven moment stonden er zelfs 190 geïnteresseerden in de wachtrij. Een toonbeeld van hoezeer de Tinekesfeesten leven binnen en ver buiten Heule.

“Dat de ticketverkoop zo vlot gaat, maakt ons als werkgroep enorm trots. Het bewijst dat Heule klaar is voor een nieuwe, spetterende editie van de Tinekesfeesten”, aldus co-voorzitter Simon Demaître. Veel mensen kochten ook meerdere tickets aan. Die tickets kunnen zonder probleem doorgespeeld worden aan vrienden of familie, ook al staan de toegangstickets op naam.

Enkel online verkoop

Voor het eerst verloopt de ticketverkoop voor Friday Beats volledig online. Een beslissing die de werkgroep, nam in samenspraak met de fysieke verkooppunten waaronder Den Hert en Café Dudu. “De fysieke verkooppunten werden de afgelopen jaren vaak overstelpt met vragen van feestvierders, op zoek naar een kaartje, vaak tot in de late uurtjes. Daarom werd er in samenspraak beslist om de verkoop dit jaar volledig online te laten doorgaan. Dat maakt het ook voor ons makkelijker om het overzicht te bewaren. Tickets voor de Dorpsbrunch, op zaterdag, zijn wel nog fysiek te verkrijgen”, aldus Simon Demaître.

© Tinekesfeesten

Wie zich nog niet kan verzekeren van een ticket, niet getreurd. Binnen een tiental dagen start de tweede “wave” met de laatste beschikbare tickets. Meer informatie over de exacte timing volgt op de sociale media kanalen van de Tinekesfeesten. (JF)