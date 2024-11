Eerste editie van Furry Friends Winter Event: winterse gezelligheid voor iedereen

Eva Lefevere, expert in hondengedrag en de drijvende kracht achter hondenboetiek Furry Eden in Waregem organiseert, samen met Wim Vanderscheuren en Thomas Devos, bestuursleden van Waregem Horseclub, op zondag 1 december het Furry Friends Winter Event.

Dit unieke evenement, gehouden in de piste van de Waregem Horseclub in de Veldloopstraat, belooft een onvergetelijke dag vol winterse gezelligheid voor iedereen.

“Of je nu een passie hebt voor honden, paarden of gewoon een gezellige winterfair wil beleven, er zijn unieke cadeautjes, workshops en winterwandeling voor jong en oud met of zonder viervoeter te vinden”, vertelt Eva Lefevere van honden boutique Furry Eden en gedragstherapeute voor honden.

“De dag begint om 10.30 uur met een winterwandeling waaraan je kunt deelnemen met of zonder hond. Vooraf inschrijven wordt aangeraden, maar je kan ook ter plaatse registreren. Voor elke hond die wordt ingeschreven, ontvangt de eigenaar een feestelijke kerstsok, gevuld met gezonde hondensnacks. Onderweg is er een tussenstop voorzien in Cottage in Waregem, waar deelnemers een warm drankje krijgen. De tocht van 5 km gaat doorheen Park Casier, langs de vijvers, het Pand en mooie stukjes natuur. Er zijn reeds meer dan 50 wandelaars ingeschreven. Vanaf 11.30 uur opent de overdekte Winter Fair de deuren, waar bezoekers tot 18.30 uur unieke cadeautjes kunnen shoppen voor zowel Sinterklaas als kerst. Het aanbod richt zich niet alleen op honden en paarden, maar ook op het hele gezin. Elk van de 19 standen is met een knipoog naar honden of paarden.”

Workshops

In de voormiddag zijn er verschillende workshops gepland. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor een EHBO-cursus voor paarden of een workshop Slowfeeder in balans voor honden. Voor deze workshops is vooraf inschrijven verplicht, en de plaatsen zijn beperkt.

Om het evenement veilig te laten verlopen, vraagt organisator Eva Lefevere dat alle honden tijdens het event aangelijnd blijven en niet aan elkaar snuffelen terwijl ze aangelijnd zijn, om bijtincidenten te voorkomen. Voor honden die even willen loslopen, is er op de wandelroute een losloopweide voorzien.

Bezoekers kunnen zich ook laten verrassen in de photobooth, waar familiefoto’s kunnen worden gemaakt in winterse setting. Daarnaast is er een stand waar gezinnen hun eigen kerstboom kunnen uitkiezen.