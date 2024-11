Eerste editie Nachtmalen aan Rysselendemolen: “Gezellige Vlaamse kermis”

Op zondagavond 10 november vindt in de Ardooise Rysselendemolen voor het eerst Nachtmalen plaats. Niet alleen zullen de molen en de wieken mooi verlicht zijn, er zal ook een gezellige sfeer met een natje en een droogje gecreëerd worden rond de molen.

“De Rysselendemolen maakt deel uit van de Molenlanders, samen met de Goethalsmolen in Wakken, de Poelbergmolen in Tielt, De Knokmolen en Hostensmolen in Ruiselede en de Mevrouwmolen in Kanegem”, vertelt molenaar van de Rysselendemolen Lieven Braeckevelt.

“Van zodra de Pittemse Plaatsmolen volledig afgewerkt zal zijn zal deze hier overigens ook deel van uitmaken. De voorbije twee jaar hebben we met de groep al twee keer Nachtmalen georganiseerd in de Goethalsmolen en de Knokmolen. Dit jaar werd beslist om dit in de Rysselendemolen te doen, iets waar ik uiteraard zeer blij mee ben, want zo komt deze mooie molen weer eens in de belangstelling. Op zondag 10 november zal de molen met een aantal schijnwerpers helemaal verlicht worden. Aan de wieken zullen ook ledverlichtingen aangebracht worden, zodat deze bij het draaien een zeer mooi effect zullen geven. De datum is overigens niet toevallig gekozen, want aangezien de volgende dag een feestdag is, moet ‘s anderendaags niemand werken.”

Malende molen

“De activiteit beperkt zich overigens niet alleen tot de molen. Van de uitbaters van het restaurant krijgen we het grote terras rond de molen, waarvan een deel overdekt is, ter beschikking. Het is de bedoeling dat we hier een soort van kleine Vlaamse kermis houden, met braadworsten en lekkere soep met boerenbrood, uiteraard vergezeld van lekkere drankjes en de nodige ambiance”, gaat Lieven Braeckevelt voort.

“Al wat we hier verkopen zal dienen om onze kas te spijzen. Dit alles moet voor een gezellige sfeer op en rond de molen zorgen. Wie toch iets uitgebreider wil eten, zal uiteraard door Elke en Laurent in het restaurant verwelkomd worden voor een lekkere maaltijd. Wie interesse heeft kan vanzelfsprekend de molen komen bezoeken, waarbij ik de nodige uitleg zal geven. Wanneer de wind meewil zullen we trouwens ook malen, wat tenslotte de bedoeling is van een molen. De activiteit start om 18 uur en de toegang is gratis. Er zal ook voorzien worden in voldoende parking, zodat iedereen zonder zorgen langs kan komen.”