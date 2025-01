Drie muziekverenigingen werken samen in Lauwe Proms

Klassiek, harmonieus of toch maar eerder populair? In Lauwe hoef je alvast niet meer te kiezen tussen muziekstijlen. Tijdens Lauwe Proms slaan 3 muzikale verenigingen de handen in elkaar, om toeschouwers onder te dompelen in een unieke mix. “Van klassiek tot pop en zelfs filmmuziek? Iedereen zal kunnen meezingen.”

Flits terug in de tijd, vlak na het einde van de coronapandemie. De Vlaamse regering besluit om de cultuursector een boost te geven door middel van een gloednieuwe subsidie. In Menen krijgt het Cultuurforum de taak om die te verdelen, en al snel wordt een concreet plan op tafel gelegd.

“Er werd gekeken in de richting van één participatief project, gedragen door alle verenigingen. Dat resulteerde in een eerste idee van een grote voorstelling onder leiding van professionele makers.” De initiatiefnemers van Lauwe Proms zagen dit project echter opnieuw verdwijnen. “Het werd snel duidelijk dat dit idee niet haalbaar was. Maar dat wilde niet zeggen dat we het idee dan maar gingen begraven. Neen, verschillende verenigingen gingen aan de slag in alle uithoeken van de stad. Voor Lauwe vertaalde zich dat in Lauwe Proms.”

Eén groots evenement

De organisatoren, 3 muzikale groepen uit Lauwe, brengen op 14 en 15 maart een uniek spektakel naar de grensgemeente. “De Harmonie Lauwe, het Sint-Bavokoor en Zanggroep ‘t Zinkt slaan de handen in elkaar. Uniek, dat is het alvast want het gaat hier om een mix van compleet verschillende stijlen. Pop, meezingers, filmmuziek of een klassikale toets? Ze worden tijdens Lauwe Proms allemaal in één groots evenement verzameld. Hiervoor gaan we de grote zaal van CC Het AppLauws gebruiken. Ondertussen is iedereen al duchtig aan het repeteren, zodat alle snaren op elkaar afgestemd raken.”

Lauwe Proms zal de hulp krijgen van trompetsolist Monne Verschaeve, accordeonvirtuoos Seppe Vande Walle en zal worden gepresenteerd door Jeremy Vandoorne. Via de Facebookpagina van Lauwe Proms kan meer info worden verkregen.