Dj Marco & Podé in de bloemetjes gezet tijdens Diedjies back to the roots

Afgelopen zaterdag vond in discotheek Diedjies een nieuwe editie plaats van Diedjies back to the roots. Ook ditmaal wisten opnieuw heel wat personen die tijdens hun jeugd Diedjies bezochten de weg naar de discotheek terug te vinden om er deze speciale thema-avond en -nacht bij te wonen waarbij deze maal speciaal aandacht werd besteed aan de playlist met nummers uit de jaren ’70 en ’80.

Het werd echter ook een bijzondere uitgave van Diedjies back to the roots waarbij zowel Ben Crabbé, Gust De Coster als Dirk Stoops hulde brachten aan Dj Marco & Podé. Deze visionairs waren trouwens de eersten die het vak van discjockey in België introduceerden, en daarmee de weg plaveiden voor vele succesvolle Belgische dj-carrières. Ter ere van hun baanbrekende werk werd het iconische duo zaterdagavond gehuldigd en bekroond met een authentieke lauwerkrans.

“Tijdens een reis naar Duitsland zag ik iemand die erin slaagde om met twee platenspelers een enorme menigte aan het dansen te krijgen, en ik was meteen geïnspireerd,” vertelt Marc Van Wonterghem, bezieler achter discotheek Diedjies. “Toen ik thuis kwam, probeerde ik mijn vader te overtuigen van dit vernieuwende concept, maar in Het Huis Van Wonterghem hield men vast aan livebands en jukeboxen om sfeer te creëren. De afwijzing van mijn vader weerhield me er echter niet van om door te zetten, dus begon ik klein met ‘t Ezelke aan de Heerweg in Harelbeke.”

Het nieuwe idee van Marc Van Wonterghem werd al snel een groot succes, en zelfs zijn vader Gustaaf erkende uiteindelijk de waarde ervan. “Na twee jaar zelf in mijn huis in Harelbeke muziek te hebben gedraaid, vroeg mijn vader op een dag of ik in zijn feestzaal wilde draaien,” vervolgt Marc. “Zo ontstonden de legendarische Diedjies-zondagen in 1967. Aanvankelijk was de toegang gratis, maar toen ik geld nodig had voor nieuwe platen, weigerde mijn vader om ingangsgeld in te voeren om Diedjies te bezoeken. Uiteindelijk, na enige uitleg, stemde hij in en voerden we lidmaatschapskaarten in als toegangsprijs, waarmee ik nieuwe vinylplaten kon bekostigen.”

In die tijd was Kuurne de bakermat van verschillende discotheken, zoals Fiftyfive, Pindal, Bon-Aerde, de Meulen, de Chopin, en danscafé Den Disc en Rock en Brol. (BRU)