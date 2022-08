Dit weekend 240 oldtimer-tractoren te zien op de Smoufelbeekhoeve

Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus is de Smoufelbeekhoeve het decor voor de Ford & Fordson-dagen. “Met de hulp van eigenaars van Ford(son)tractoren willen we de geschiedenis van deze tractoren en hun evolutie weergeven. Ook de geschiedenis van de mechanisatie in de landbouw komt aan bod”, klinkt het bij organisatoren Dorine Ballegeer, Koen Vander Plaetse en Jaak Vannevel.

“Op zaterdag 27 augustus gaan we om 14.30 uur van start met een rondrit van 45 kilometer voor Ford(son)-tractoren. De rit eindigt om 18 uur”, vertelt Jaak Vannevel. “’s Avonds kan wie ingeschreven is aanschuiven voor een gezellige barbecue.”

Op zondag gaan de deuren al open om acht uur en worden bezoekers tegen de democratische prijs van twee euro per persoon (-12-jarigen mogen gratis binnen) getrakteerd op een heel bijzonder schouwspel, want alles bij elkaar zullen er ongeveer 240 Ford(son)-tractoren te bewonderen zijn.

“Deze editie wordt nog mooier dan die van 2016, toen er op het terrein meer dan 150 Ford(son)-tractoren opgesteld stonden”, aldus Koen Vander Plaetse, die als echte kenner van deze tractoren de expo tot in de puntjes verzorgt en samen met zijn vrouw en zoon al heel wat oldtimer-tractoren piekfijn heeft gerenoveerd. “Alle tractoren worden gerangschikt volgens bouwjaar en grootte. Het is immers ons doel om zo goed mogelijk de evolutie weer te geven van Fordson naar Ford en New Holland.”

Defilé

Het hoogtepunt van dit unieke evenement wordt het Ford & Fordson-defilé op zondagnamiddag om 15 uur, waarbij een Ford(son)-kenner uitleg geeft over de geschiedenis en het ontwerp van de oldtimer-tractoren die de revue passeren.

Verder vindt er zondag op de Smoufelbeekhoeve vanaf 8 uur doorlopend een Trekker Trek plaats, zijn er stands met Ford(son)-miniaturen, staan er voor de jongsten springkastelen opgesteld, en gooit het agrarisch museum van de Smoufelbeekhoeve de deuren open voor het grote publiek. Er valt dus heel wat te beleven voor jong en oud. (MIWI)

Zaterdag 27 en zondag 28 augustus. Op zondag open voor toeschouwers. Meer info op 0497 496 100 en via koen.vanderplaetse@scarlet.be.