Derde editie van Prewar Days in Kortrijk Xpo: “We hebben exposanten uit acht Europese landen”

Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 december kan je in Kortrijk Xpo terecht voor de derde edite van Prewar Days, waar bijzondere aandacht besteed wordt aan de vooroorlogse auto- en motorindustrie.

De organisatoren vullen in Kortrijk Xpo meer dan 6.000 vierkante meter aan exclusieve vooroorlogse oldtimers, motoren, automobilia en onderdelen waarvan het merendeel ook te koop wordt aangeboden. “We ontvangen exposanten uit acht verschillende Europese landen. Hiermee tonen we nogmaals aan dat Prewar Days absoluut geen lokaal gebeuren is maar wel het epicentrum in Europa om oldtimers te bewonderen en misschien ook te kopen”, zeggen de organiserende broers Michaël en Lawrence Bossaert uit Woesten. “Onze internationale exposanten vinden makkelijk de weg naar Kortrijk Xpo om er hun mooiste oldtimers te tonen aan het brede publiek. Zo hebben we onder andere het genoegen om het Louwmanm Museum in Nederland te mogen ontvangen met twee auto’s uit de film Geneviève, een Darracq 12-HP uit 1904 en een Spyker 12-16 HP Double Phaeton uit 1905. Beide auto’s namen in november nog deel aan de prestigieuze London to Brighton Veteran Car Run, ’s werelds langst lopende autorace georganiseerd door de Veteran Car Club. Hierbij moeten auto’s gebouwd zijn voor 1905 om in aanmerking te komen voor deelname.”

Centraal biedt Prewar Days een expositie aan met als thema Belgische auto’s en motoren, deze loopt in samenwerking met Mahy Mobiles, Autoworld Brussels, Oldtimermuseum Bossaert Reninge en enkele privéverzamelaars. Voor de Eerste Wereldoorlog telde België bijna 200 verschillende autofabrikanten. Tussen 1900 en 1914 produceerde België beroemde auto’s zoals de Minerva, Imperia, FN, Excelsior, Pipe, Germain, Nagant en Métallurgique. Driekwart van de productie werd over de hele wereld geëxporteerd.

Info en tickets

Een bezoek aan Prewar Days kost 16 euro. Als je je toegangsticket online bestelt, krijg je met de kortingscode PWD23K nog twee euro korting. Het is aangeraden om tickets al in voorverkoop te bestellen. Daarnaast hebben bezoekers recht op een gratis Tripel Sint-Bernardus en een bezoek aan het Oldtimermuseum Bossaert aan een verminderde prijs.