December Dance lokte 6.419 dansliefhebbers naar Brugge

De zeventiende editie van December Dance zit erop. Het festival transformeerde Brugge opnieuw tot dé internationale hotspot voor hedendaagse dans met 13 producties uit binnen- en buitenland. Meer dan 6.419 enthousiastelingen beleefden twaalf dagen vol dans. “Dat is het hoogste aantal sinds 2019. Nooit eerder telde het publiek zo veel jongeren”, zegt Sigrid Janssens, artistiek coördinator. De helft van de bezoekers kwamen uit de Brugse regio.

December Dance lokte een recordaantal jongeren naar Brugge voor hedendaagse dans! Dit jaar was 20 procent van het totale publiek jonger dan 30 jaar, tegenover 14 procent tijdens December Dance 2023. Daarenboven waren 33 procent van het publiek first-time bezoekers van December Dance, ongetwijfeld een mooie eerste kennismaking met Dans in Brugge.

Dat December Dance ook sterk staat op internationaal vlak, weerspiegelt zich niet alleen in de programmatie. Bezoekers en professionals uit onder andere Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Verenigde Staten, Zwitserland en Spanje zakten af naar Brugge voor het festival.

Dansstad

Sigrid Janssens, artistiek coördinator December Dance & Dans in Brugge, beaamt: “Het belang en de kracht van December Dance is dat het als enige dansfestival in Vlaanderen gedurende tien dagen de hedendaagse dans in al haar variëteit in de spotlight zet.”

“Ik ben ontzettend blij dat we met de editie van 2024 nog meer de weg hebben gevonden naar een jong en internationaal publiek. December Dance zet Brugge op de kaart als dansstad en zet volop in op creatie, ontmoeting en ontdekking.”

Danspassen

Naast internationale bezoekers lokte December Dance een nieuw publiek binnen België. De helft van de dansliefhebbers kwam uit Brugge en omstreken.

Het trouwe Dans in Brugge-publiek tekende massaal aanwezig voor de 17de editie van het festival, wat ook een feest was voor de Danspashouders. Maar liefst 389 tickets gingen over de toonbank via de Danspassen, een ontdekkingstool voor nieuwsgierige en gepassionneerde dansliefhebbers.

Feest

Merel Vercoutere, artistiek coördinator podium bij kunstencentrum KAAP, verklaart: “December Dance 2024 was opnieuw een feest van dans in al zijn facetten en toont dat de complementaire formule van Dans in Brugge werkt.”

“Een divers publiek van dansliefhebbers, nieuwsgierigen en professionals uit het veld genoot van creaties van nationale en internationale toonaangevende makers, werd meegevoerd door zowel energieke als grensverleggende voorstellingen, en liet zich verrassen door kleine kersen op de taart zoals out-of-the-box creaties die het festival een extra dimensie gaven.”