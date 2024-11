December Dance: Brugge opnieuw elf dagen de hotspot van de hedendaagse dans

Van woensdag 4 tot zondag 15 december vindt de 17de editie van December Dance in Brugge plaats. Het Concertgebouw, het Cultuurcentrum en Kaap slaan met het platform Dans in Brugge de handen in mekaar om van Brugge dé hotspot van de hedendaagse dans te maken.

Er zijn drie voorstellingen met een West-Vlaamse inbreng. Zo is er op zaterdag 7 december de wereldpremière van What We Can Do Together van Lisi Estaras/MonkeyMind & Unmute Dance Company in de stadsschouwburg: een inclusieve en diverse dansvoorstelling met acht jonge Belgische en Zuid-Afrikaanse performers met verschillende mentale en fysieke capaciteiten. Daarin danst de Brugse Hannah Bekemans, een meisje met het syndroom van Down.

Nieuwe creaties

Daarnaast brengen twee West-Vlaamse choreografen nieuwe creaties: Nathan Ooms uit Oostende danst op vrijdag 6 december Modesta (play of language and lips), Lisbeth Gruwez realiseert op zondag 15 december de familievoorstelling WASCO! in het Concertgebouw.

Verschillende internationale choreografen nemen het publiek mee naar voor velen onbekende(re) plekken en culturen die bovendien een katalysator voor transformatie blijken. Zo brengt de Braziliaanse choreografe Alice Ripoll met Cia Suave op donderdag 5 december een groep jonge dansers uit de favela’s van Rio de Janeiro voor het voetlicht. In Zona Franca creëert ze een ‘vrije zone’ voor een nieuwe generatie die zich na het ontwrichtende beleid van Bolsonaro moet heruitvinden.

Trance

Via trance terugkeren naar de kern en van daaruit verandering in gang zetten, dat is de rode draad in Taoufiq Izeddious La Terre en Transe op zaterdag 7 december. Negen dansers, live begeleid door drie traditionele Marokkaanse Kaada-muzikanten, voeren tegelijk richting extase en aarding. (SVK)

Info: www.dansinbrugge.be