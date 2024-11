De Warmste Nacht in JH Sine Nomine

Op zaterdag 30 november organiseert Twarre Vergucht (21) in het jeugdhuis op het dorp De Warmste Nacht, een fuif ten voordele van De Warmste Week. Hij doet dat samen met zus Larissa Maes, zijn vriendin Eryn Favorel en goede vriendin Melanie Plas.

Twarre is de zoon van Didier Vergucht en Kathleen Vandewalle, ze wonen in de IJzerstraat en hij werkt als bakker in Poperinge. Het initiatief om iets te doen voor De Warmste Week komt van Twarre zelf. “Het thema van deze editie is eenzaamheid, een ernstig en belangrijk thema”, vertelt hij. “Jammer genoeg weet ik zelf, ook op mijn leeftijd, al hoe eenzaamheid voelt. De eerste drie jaar van het middelbaar zat ik in Ter Groene Poorte in Brugge. Ik had veel vrienden en alles liep goed. Maar ik was geen student en vanaf het vierde middelbaar koos ik voor duaal leren: een dag school en vier dagen werken. Het nieuwe systeem lag me beter, maar ik hoorde mijn oude klasgenoten niet meer. Uit het oog was blijkbaar ook uit het hart… Ik deed moeite om contact te houden maar omgekeerd kwam er niets. Ik heb daar drie jaar lang veel van afgezien. Ik weet dus hoe eenzaamheid voelt. Toen ik hoorde dat De Warmste Week dit jaar eenzaamheid als thema had, heb ik onmiddellijk beslist om iets te organiseren. Ik dacht eerst aan een dartstornooi, want aan de horecazaak van mijn mama is caféclub De Pekkers verbonden. Maar ik wilde een breder publiek bereiken. Ik heb mijn vriendin Eryn, zus Larissa en goede vriendin Melanie aangesproken en we zijn uitgekomen bij een fuif in jeugdclub Sine Nomine op het dorp. Stavelenaar Stijn Boury met zijn discobar Cravate komt gratis draaien. Omdat we alle generaties de kans willen bieden om te komen, starten we bewust al om 20 uur. En in de vroege avond voorzien we wat rustigere muziek.”

Veel steun

Of de moeilijke periode achter de rug is, vragen we Twarre meteen. “Ik heb veel steun gehad van mijn zus en aan Melanie, die er later is bij gekomen”, vertelt Twarre. “Zij studeert voor kleuterjuf en heeft de affiches gemaakt. Ze is creatief, zag dat ik aan het sukkelen was en heeft het van mij overgenomen. Ik ben er gelukkig weer helemaal bovenop. Mensen de avond zelf niet naar Stavele kunnen komen, kunnen ons nog altijd steunen met een vrije gift. Gewoon naar de facebookpagina van De Warmste Nacht gaan en klikken op de link om te doneren. We hopen uiteraard op een goede opkomst. Werkelijk iedereen is op zaterdag 30 november welkom.” (AB)