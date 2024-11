De Romeo’s in Close-Up: nostalgische avond in het nieuwe Casino van Middelkerke

Op vrijdag 15 november om 20 uur zorgen De Romeo’s voor een avond vol nostalgie in Silt, het gloednieuwe casino van Middelkerke. De Vlaamse muziekgroep, bestaande uit Chris Van Tongelen, Davy Gilles en Gunther Levi is al meer dan twintig jaar een vaste waarde binnen de Vlaamse showbizz en heeft een speciale band met Middelkerke. Zo werden De Romeo’s in 2012 in Westende bekroond met de Radio 2 Zomerhit voor hun single Vlaanderen feest, een memorabele mijlpaal voor de groep.

De basis van De Romeo’s werd gelegd in 2003 tijdens de musical Romeo en Julia, van Haat tot Liefde, die door Vlaanderen toerde. Het was hier dat Gilles het idee voor een Vlaamse boyband opvatte. Na wat omwegen kwamen Gilles, Van Tongelen en Levi – allen verbonden door hun muzikale passie én hun acteerwerk in de populaire VTM-soap Familie – uiteindelijk samen om De Romeo’s te vormen. Hun naam herinnert aan de musical waar alles begon.

In hun nieuwste show, De Romeo’s in Close-Up, brengen Levi, Gilles en Van Tongelen een sprankelende ode aan de jaren zestig en zeventig. Met songs van iconische artiesten zoals The Beatles, The Supremes, The Everly Brothers en Simon & Garfunkel wordt het publiek meegevoerd naar magische melodieën en onvergetelijke momenten uit de pophistorie. Een avond vol klassiekers als Bye Bye Love en The Sound of Silence belooft een muzikale reis naar weleer, vol zoetgevooisde harmonieën die de sfeer van deze tijdloze hits opnieuw tot leven wekt.