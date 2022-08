De Romeo’s geven aftrap voor een druk kermisweekend in Lendelede: “Een gratis drankje voor alle inwoners”

De kermis in het weekend van vrijdag 26 augustus wordt ongetwijfeld een topper. De openingsreceptie en een optreden van De Romeo’s met eigen band zullen er ongetwijfeld voor zorgen dat de sfeer meteen goed zit. En ‘Lendlee Koerse’ van de maandagavond is de sportieve uitschieter van vijf dagen feesten.

Het is eigenlijk de eerste keer dat er na corona zonder beperkingen weer mag gefeest worden. De cultuur- en vrijetijdsdienst van de gemeente presenteert de Lendeledenaren een kermis waar iedereen wel zijn gading kan in vinden.

“Op vrijdagavond konden we ‘De Romeo’s’ naar Lendelede halen”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “Een live optreden van anderhalf uur met hun eigen band op het Dorpsplein. En daarvoor is er voor het eerst na corona weer een openingsreceptie voor alle Lendeledenaren. Van 19 tot 21 uur is er gratis drank. Ook de kinderen komen aan hun trekken. Onze jongste schepen Daan Mostaert (CD&V) zorgt voor een knuffelworp en er is kinderanimatie. En diezelfde avond starten ook de Skalulfeesten op de Oude Gemeentekoer.”

Silent Disco

De zaterdag is er op de Oude Gemeentekoer van 15 tot 17 uur ‘Silent Disco’ voor het ganse gezin”, zegt schepen Daan. “Iedereen die wil dansen krijgt een draadloze koptelefoon met zender. Met de druk op een knop kan je kiezen welke dj en welke muziek je wil horen. Dj Spillie is er voor de kinderen, dj Heman Heüning voor de tieners en jongeren en dj Piet Konijn voor de volwassenen.” Zeker de moeite waard om verschillende dansstijlen op hetzelfde moment te zien.

Kermisprogramma

Zondag 21 augustus: om 14 uur in Lindelei , ‘De Lekkere Sneukellus van Lendelede’ en donderdag 25 augustus om 14 uur in Lindelei, kermis Okra.

Vrijdag 26 augustus zetten de Lendeledenaren dan om 19 uur het kermisweekend in met een gratis openingsreceptie voor alle Lendeledenaren, een knuffelworp en kinderanimatie (jeugddienst). Om 21 uur is het de beurt aan De Romeo’s met hun eigen band (Cultuurdienst) en dan beginnen de Skalulfeesten.

Zaterdag 27 augustus staat om 9 uur in de sporthal het volleybaltornooi ‘Ad Megatec Ad Vanced’ in een organisatie van VT Lendelede op het programma. Tegelijk begint de jeugdhappening bij KFC Lendelede. De KWB staat om 13 uur met haar jaarlijks ‘Geefcafé’ op het Dorpsplein (spullen binnenbrengen van 11 tot 12.30 uur). In de namiddag volgen nog in café ’t Nieuw Paradijs een dartstornooi (vanaf 14 uur) met een prijzenpot van maar liefst 1.000 euro en ten voordele van De Paradijspikkers, de ‘Pimp-je-fiets-actie’ van de Fietsersbond in de Stationsstraat (15 tot 17 uur), een ‘Silent Disco Party (15 tot 17 uur), bij cafés Drie Koningen en De Kroone optreden van ‘The Golden Years Revival Party’ (19 uur) en aan café ’t Nieuw Paradijs zanger Gregory (20.30 uur) en dj Gregory (22 uur).

Zondag 28 augustus organiseert het straatcomité Den Ondank een rommelmarkt in de Kortrijksestraat (van 6 tot 18 uur), is er een plechtig jaargetijde voor de overleden parochianen in de St.- Blasiuskerk, vervolg volleybaltornooi (9 uur), een aperitiefconcert aan café De Kroone met ‘De Foute Krooners’, aperitief aan de brandweerkazerne (11.30 uur), een tentoonstelling in DOC met tekeningen van Dirk Lefevere in het DOC (11 tot 21 uur) in een organisatie van de GL Jazzclub, ribbetjes of kip bij de brandweer, aan café ’t Nieuw Paradijs Bingo met tal van naturaprijzen ten voordele van de Koninklijke Veloclub (14 uur), de ‘Bob Dylan Afternoon’ The Bob Who@Living in een organisatie van ‘Living’ in de Izegemsestraat (15 uur), aan café ’t Nieuw Paradijs optreden van de ‘Rock Circus Coverband’ (16 uur), wandelconcert door Koninklijke Harmonie Kunst en Eendracht uit Lendelede (17 uur), aan Drie Koningen en De Kroone ‘The Golden Years Revival Party’ (19 uur), vervolg Bingo aan ’t Nieuw Paradijs (19 uur) én Kermisconcert in DOC met ‘The Crooktown Jazzband’ (19.30 uur).

Maandag 29 augustus organiseert Okra een regiowandeling van 4 of 8 km met start en aankomst aan Den Tap (inschrijven tot 14.30 uur). En uiteraard is er dan Lendlee Koerse (start om 19 uur).

Dinsdag 30 augustus sluit het drukke kermisweekend af met om 15 uur de ‘Grote Kermisprijs Filou’ voor juniores BC en Cycling Vlaanderen over 21 ronden in een organisatie van de Koninklijke Veloclub Lendelede. Alle koersformaliteiten in en aan Café Nieuw Paradijs.