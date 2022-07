De leukste locaties van Theater aan Zee

Een theaterfestival met maar liefst 700 voorstellingen, dat moet wel op zoek naar alternatieve locaties om alles te kunnen laten doorgaan. Theater aan Zee maakt er al 25 jaar een handelsmerk van. We nemen je mee naar de meest opvallende plekken waar je straks theater kan zien.

Scheepswerf IDP

De scheepswerf van IDP is al jaren het decor voor heel wat verrassende voorstellingen. Ook dit jaar kan je op de Oosteroever aan de rand van het Visserijdok terecht voor onder meer de voorstelling Ik ben de walvis van Wim Opbrouck. In dit theatraal concert nemen muzikanten en verteller je mee naar de onpeilbare dieptes van de zee. Ook Once upon a time in de Westhoek speelt zich hier af met die andere West-Vlamingen Sebastien Dewaele en Wouter Bruneel. Zij vertellen het verhaal van twee broers na WO II.

© Peter MAENHOUDT

Sportstrand Het strand aan de Wellingtonrenbaan belooft het decor te worden van een bijzondere performance van de Gentse kunstenaar Honoré d’O. Wanneer de zee haar laagste punt heeft bereikt, begeven twee bulldozers zich naar de plaats van de performance aan het Sportstrand (richting Mariakerke). Samen zullen ze er een theatrale vorm van een amfitheater in het zand laten ontstaan. Afspraak op 1, 2 en 3 augustus. Info: theateraanzee.be/programma/laetoli-amfitheater

© GF

Strand aan Kursaal

Het strand deed al vaker dienst als podium. Ook TAZ strijkt er dit jaar graag neer voor Zie je mij dansen van Jotka Bauwens. Speciaal voor het 25-jarige bestaan wordt de TAZ-dans gecreëerd, een unieke dans op Stromae’s beats!Elke ochtend om 11 uurdanst choreografe en danseres Jotka op het strand. Iedereen mag meedoen. Op de slotdag op 6 augustus om 18 uur wordt de dans samen gebracht op Café Koer.

Info: theateraanzee.be/programma/zie-je-mij-dansen

© Peter MAENHOUDT

Kinderboerderij Op de Kinderboerderij wordt Boerenspsalm gebracht, een modern boerendrama. Martha Balthazar trok naar buiten op zoek naar de ploegende mens, de bio-controleur, de minister van landbouw, de erfenis van Cyriel Buysse en de geschiedenis van de honger. Te midden van de idyllische velden schotelen acteurs Barbara T’Jonck en Mats Vandroogenbroeck je de onromantische waarheid van het boerenleven voor. Tickets via https://theateraanzee.be/programma/boerenpsalm

© Peter MAENHOUDT

Oud Zwembad

Op de site van het oud zwembad wordt samen met 30 jonge kunstenaars gebouwd voor Night Shift op 26, 27 en 28 juli. Er worden 3 dagen theater, dans, muziek en beeldende kunst gepresenteerd. De site zal ook gebruikt worden voor TAZ Youth. Op 5 en 6 augustus organiseren een aantal enthousiaste jongeren een exclusief evenement voor jongeren tussen 15 en 26 jaar met unieke activiteiten en concerten.

Info: www.nightshiftoostende.be of www.tazyouth.be

