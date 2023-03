De koers mag iets kosten: onze burgemeesters halen hun portefeuille boven voor Wout Van Aert en co

De koers naar je stad of gemeente halen, het mag duidelijk iets kosten. Brugge heeft 450.000 euro veil om de start van de Ronde van Vlaanderen te huisvesten en voor de aankomst van Gent-Wevelgem legt die laatste gemeente jaarlijks 300.000 euro op tafel. Voor het Belgisch kampioenschap op de weg betaalt Izegem dan weer 200.000 euro. “Maar de return is enorm”, laten de burgemeesters weten.

Dat de koers big business is, weet intussen iedereen. De tijd dat wielrenners voor een habbekrats en wat prijzen in natura hun lijf helemaal leeg reden, ligt lichtjaren achter ons. Met dank aan de professionalisering en het mondiale karakter van de wielerwereld.

(West-)Vlaanderen blijft echter de heimat van de sport en elk voorjaar zakken alle internationale toppers naar onze contreien af om er een voorjaarsklassieker of Monument op hun naam te schrijven. Alleen kost het onze steden en gemeenten steeds meer geld om zich aan een topkoers te binden.

Brugge spant als startplaats van de Ronde van Vlaanderen de kroon. Dit jaar legt het daarvoor 450.000 euro op tafel, in 2025 (Brugge en Antwerpen zijn afwisselend startplaats, red.) kost het al 500.000 euro om de renners vanop de Markt te zien vertrekken. Nog eens twee jaar later is dat al 550.000 euro.

“Dit is een te verantwoorden investering. De return is quasi onbetaalbaar” – Dirk De fauw, burgemeester Brugge

“Een meer dan te verantwoorden investering”, argumenteert burgemeester Dirk De fauw. “Ter vergelijking: we betalen jaarlijks 265.000 euro voor enkele lichtreclames op de luchthaven van Zaventem, maar de weerklank van de Ronde is zóveel groter. Vlaanderens Mooiste is niet alleen groot in eigen land, hier spreekt de hele wereld over. De return is quasi onbetaalbaar, ook voor onze horeca. Zondag wordt een echte topdag voor hen.”

Volksfeest

Ook met Gent-Wevelgem, nog een wedstrijd van organisator Flanders Classics, zijn stevige bedragen gemoeid. Startplaats Ieper betaalt 130.000 euro. In 2019 – toen de overeenkomst afgesloten werd – ging het nog om 100.000 euro, sindsdien komt daar elk jaar 10.000 euro bij.

De renners flitsen onder de Menenpoort in Ieper. Voor de start van Gent-Wevelgem betaalt de Vredesstad dit jaar 130.000 euro. © BELGA

Aankomstplaats Wevelgem legt jaarlijks 300.000 euro op tafel. “Volgens een zesjarig contract dat tot en met 2025 loopt”, duidt burgemeester Jan Seynhaeve. “Maar dat is het meer dan waard. Vorig weekend bruiste onze gemeente opnieuw als nooit tevoren. Het startte al met een fietstocht op vrijdagavond voor onze verenigingen en op zaterdag streken zevenduizend wielertoeristen in onze gemeente neer.”

“Het hoogtepunt was uiteraard zondag, met de aankomst van zowel de vrouwen als de mannen. Goedkoop is het inderdaad niet, maar dat het bedrag zes jaar lang niet geïndexeerd wordt, is een grote geruststelling. Gent-Wevelgem behoort ook tot het DNA van onze gemeente. De arrivée móét hier liggen.”

Sporteconoom Wim Lagae: “Onze wielerwedstrijden zijn erg sterke merken” “De Vlaamse wielerklassiekers hebben de voorbije jaren enorm aan belangstelling gewonnen en beperken zich al lang niet meer tot de koersdag zelf. Voor- en nabeschouwingen trekken honderdduizenden televisiekijkers, er zijn de cyclotoeristische tochten, de vrouwen- en jeugdwedstrijden en randevenementen op toeristisch, cultureel en culinair vlak.” Drie b’s Sporteconoom Wim Lagae, verbonden aan KU Leuven, wijst daarbij op het toegenomen belang van citymarketing en van koersbusiness. Lagae schuift de drie b’s naar voor. “Bewoners, bezoekers en bedrijven. Bij die drie groepen kan koers een mooie rol spelen.” “Inwoners van bijvoorbeeld Brugge zijn preus dat de Ronde in hun stad vertrekt, een dergelijke gebeurtenis lokt ook duizenden toeristen uit binnen- en buitenland en voor bedrijven is het een ideaal platform om aan netwerking te doen en hun naam aan een sterk merk te verbinden. Want dat zijn onze voorjaarsklassiekers.” “Die bedrijven staan via sponsoring en vippakketten trouwens in voor een substantieel deel van het werkingsbudget. In die optiek is de koers een sterk staaltje publiek-private samenwerking.” Winning team Tel daarbij de drukbekeken wedstrijden zelf en je hebt een winning team, zegt Lagae. “Gent-Wevelgem was daar het perfecte voorbeeld van. Enerzijds keek je naar topsport van de bovenste plank, tegelijk ontdekte je de historiek van Flanders Fields en de Westhoek in al haar pracht. Een stevige brok Vlaanderen Vakantieland die mensen warm maakt om de streek te bezoeken en te sporten. Daarom moeten de prijzen als een investering op jaarbasis bekeken worden.”

Francis Benoit, burgemeester van Kuurne, voegt nog een belangrijke nuance toe. Zijn gemeente betaalt jaarlijks 106.000 euro om als start- en aankomstplaats van Kuurne-Brussel-Kuurne te fungeren.

“Wij betalen zo’n 7,5 euro per Kuurnenaar. Een billijke prijs, want de voordelen zijn haast niet te tellen” – Francis Benoit, burgemeester Kuurne

“Je moet die prijs delen door het aantal inwoners”, zegt hij. “Kuurne telt iets meer dan 14.000 inwoners. We betalen dus zo’n 7,5 euro per Kuurnenaar. Een billijke prijs, want de voordelen zijn haast niet te tellen. Wie Kuurne zegt, denkt meteen aan koers. Dat is van onschatbare waarde.”

Nationale feestdag van Harelbeke

Een mening die ook Alain Top, burgemeester van Harelbeke, deelt. “Wij betalen jaarlijks 250.000 euro voor de start en aankomst van de E3 Saxo Classic. “Hier start de Vlaamse Wielerweek. Onze koers wordt niet voor niets de Ronde van Vlaanderen in het klein genoemd. Het is hét uithangbord van onze stad. En voor de Harelbekenaar is het zijn nationale feestdag. Daarom is het elke eurocent meer dan waard.”

De meest voordelige formule in ons koersgekke landje is om jezelf tot Dorp van de Ronde te laten uitroepen. Iets wat Beernem en Izegem dit jaar zijn en 15.000 euro kost. “Omgerekend 1 euro per inwoner voor een fantastisch volksfeest”, argumenteert burgemeester Jos Sypré van Beernem. Izegem hoeft niks te betalen, aangezien zij het BK op de weg van zondag 25 juni door Flanders Classics laat organiseren. Daarvoor betaalde het 200.000 euro aan de Belgische wielerbond.

Wat betalen onze steden en gemeenten voor de komst van het peloton?

Ronde van Vlaanderen Startplaats Brugge: 450.000 euro, elke twee jaar verhoging met 50.000 euro Gent-Wevelgem Startplaats Ieper: 130.000 euro, elk jaar verhoging met 10.000 euro Aankomstplaats Wevelgem: 300.000 euro. Zesjarig contract tot en met 2025 E3 Saxo Bank Classic Start- en aankomstplaats Harelbeke: 250.000 euro per jaar Dwars door Vlaanderen Startplaats Roeselare: 50.000 euro Aankomstplaats Waregem: 200.000 euro (aankomst mannen, doortochten en start/aankomst dames) Classic Brugge-De Panne Startplaats Brugge: 120.000 euro Aankomstplaats De Panne: 125.000 euro Kuurne-Brussel-Kuurne Start- en aankomstplaats Kuurne: 106.000 euro, wordt tweejaarlijks herbekeken Kortrijk: 15.000 euro voor lokale rondes Bredene-Koksijde Classic Startplaats Bredene: 45.000 euro Aankomstplaats Koksijde: 120.000 euro. GP Monseré Startplaats Ichtegem: 25.000 euro Aankomstplaats Roeselare: 50.000 euro