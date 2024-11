De jojo’s organiseren mafste tornooi van het land

De jong-jong-oud-scouts, oftewel de jojo’s organiseren voor de tweede keer een cornhole tornooi in Lichtervelde. Zakjes gevuld met maïs in een gat smijten in een bord, het lijkt simpel, maar dat is het volgens de jojo’s helemaal niet.

“Er komt een heel tactisch steekspel bij kijken”, zeggen de jojo’s, “en een portie geluk, dat ook wel. Het team dat als eerste 21 punten haalt, wint het spel. Die punten kunnen de deelnemers verdienen door woodies en cornholes te scoren. Wat dat zijn, leggen we haarfijn uit op de dag van het tornooi zelf. Cornhole is razend populair in Amerika.”

Ontstaan

“Het ontstond in de jaren 60 in de staat Ohio, de bekende graanstaat. Het wordt gespeeld door families en vrienden op barbecues, tijdens tuinfeesten en op de camping. Er bestaat zelfs een American Cornhole Organization. Sportzender ESPN heeft al cornhole tornooien uitgezonden waarbij de kijkcijfers door het dak gingen. En dat allemaal voor een zakje gevuld met graan. In totaal kunnen 60 teams van twee personen aantreden in de arena,” vertelt Dieter Meeuws.

“Mogelijkheid om stoofvlees met frietjes te eten”

“De winnaars krijgen fantastische prijzen. Sowieso gaat elke deelnemer met een goodiebag naar huis. Uiteraard zijn supporters ook welkom. We voorzien een uitgebreide drankkaart, hapjes, muziek en nagelbijtende spanning. Het verloop van het tornooi kan live gevolgd worden op het scorebord.” Het cornhole tornooi vindt plaats op zaterdag 30 november in OC De Schouw, de deuren gaan open om 11 uur, het tornooi begint om 13 uur. Deelnemen kost 25 euro per koppel. “Er is een mogelijkheid om vers stoofvlees met frietjes te eten, de stoverij wordt gemaakt door het restaurant Famis uit Scherpenheuvel.”

Optreden

Vooraf inschrijven voor de maaltijd en het tornooi kan via www.jojoslichtervelde.be. Na het tornooi is er een gratis muzikaal optreden van charmezanger Nico De Buck. Toeschouwers mogen gratis binnen.