De champagne vloeit rijkelijk in Nieuwpoort in het weekend van 21 juli

In de Nieuwpoortse vismijn start op vrijdagavond 21 juli de vierde editie van ‘Champagne aan zee’ met een doorlopende openingsbeurs en een VIP-avond. Zaterdag en zondag breien de organisatoren een vervolg aan het champagnefeest met een ruilbeurs, een muzikale avond, een champagneontbijt en een aperitiefconcert.

Het succes van de vorige edities stimuleerde organisator Marc Hantson om deze zomer uit te pakken met een vierde Champagneweekend en een uitgebreid programma. “Het concept blijft quasi hetzelfde, maar we doen er nog een schepje bovenop”, legt Marc uit.

“Deze editie koppelen we aan een fototentoonstelling met foto’s van de persoonlijke fotograaf van Johnny Hallyday. Het is een bloemlezing van 40 jaar uit het leven van deze wereldberoemde rock&roll-legende met Belgische roots.”

“Champagneproducent Maison Pierre Mignon heeft speciaal voor deze editie van Champagne aan Zee een unieke champagnecapsule uitgebracht met daarop de laatste foto van Johnny Hallyday voor hij stierf.”

Snel reserveren

“Vrijdagavond wordt om 18 uur de beurs officieel geopend, en een half uurtje later geven we het startschot voor de VIP-avond. Wie dit bijzondere netwerkmoment niet wil missen moet snel reserveren. Al onze sponsors en wie er de vorige edities bij was, heeft dat immers al gedaan.”

“Een ticket kost 27 euro, en daarvoor krijg je drie glazen excellente champagne en een assortiment culinaire hapjes. Zaterdag 22 juli starten we op 10:00 uur met de beurs, die loopt tot 23 uur. Hiervoor is de toegang gratis.”

“Van 10:00 tot 13:00 uur is er ook onze ruilbeurs voor champagnecapsules. Wie een standje wil, moet hiervoor wel reserveren. Om 19:00 uur start dan het avondfeest, waarbij dj Francis gegarandeerd voor ambiance zal zorgen!”

Champagneontbijt

“Op zondag 23 juli moet je ook reserveren voor het luxueuze champagneontbijt, dat begint om 09.30 uur. Dat ontbijt kost 32 euro per persoon en is een culinaire topper met zalm, champagne, broodjes, koeken, spek, eieren en nog veel meer.”

“Aansluitend volgt het aperitiefconcert, om 11:00 uur. Het hele weekend is er ook een doorlopende tombola, die we koppelen aan een goed doel. De opbrengst gaat naar de vzw Vrienden der Blinden in Koksijde.”

“Zondag om 17:00 uur sluiten we af met de bekendmaking van de winnaar van de wedstrijd. Deelnemen gebeurt via het sponsorboekje dat bezoekers krijgen bij het binnenkomen. Een schiftingsvraag zal mee bepalen wie de magnumfles champagne wint. Bezoekers moeten raden hoeveel stoppen en capsules er in de grote bokaal zitten. Per poging betalen ze 2,50 euro.”

Wie de champagne wil proeven van de zeven bekende champagnehuizen uit de regio Epernay kan dit enkel uit het champagneglas van ‘Champagne aan zee’, met daarop het logo. Dat glas koop je bij de ingang voor 6 euro of voor 5 euro als je vooraf reserveert. Ook het glas van de vorige editie met daarop het logo is geldig.

Gestart tijdens corona

Het idee voor ‘Champagne aan zee’ ontstond toen Marc Hantson, zelf invoerder van Duitse Rijnwijnen en champagne, zeven jaar geleden aanspoelde in Nieuwpoort. “Er werd toen elk jaar een champagnebeurs georganiseerd in Nieuwpoort, maar in 2017 gebeurde dat voor de laatste keer”, herinnert Marc zich.

“In 2020 ben ik dan met een vriend de vzw ‘Champagne aan zee’ opgestart. Door de coronabeperkingen mochten de mensen niet dansen, mocht er geen muziek zijn, moesten we bij alle bezoekers hun temperatuur meten om te zien of ze geen koorts hadden, moesten mensen reserveren met een tijdslot. Desondanks kregen we 680 bezoekers over de vloer! De geplande editie in december 2020 werd helaas afgelast. Pasen 2021 werd echter een topeditie, en dat gold ook voor de wintereditie van 2022.”